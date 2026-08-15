एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने नहीं पहना हेलमेट, चालान किसका कटेगा? Traffic Rule Update: बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति का ही हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी है, जितना बाइक चलाने वाले का है. ऐसे में अगर पीछे बैठे व्यक्ति ने हेलमेट न पहनना हो तो चालान किसको भरना होगा? Read More

Train Cancelled: रेल यात्री ध्यान दें! रेलवे ने दिल्ली रूट की कई ट्रेनों को किया रद्द Train Cancelled: अगर आप अक्टूबर के महीने में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें, दिल्ली सराय रोहिल्ला, पटेलनगर और पालम के बीच ऑटोमेटिक सिगनलिंग के काम की वजह से कई ट्रेनों को रद्द किया गया है. Read More

अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की थी और असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. इस शिकायत पर लोकसभा की समिति ने नोटिस जारी किया है. Read More

हॉर्मुज पर जल्द अमेरिका का होगा कब्जा, राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला दावा Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

शुभम जगलान ने जीता कोल इंडिया ओपन खिताब, इतनी मिली प्राइज मनी Professional Golf Tour of India: टॉलीगंज क्लब में आयोजित एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वाले दूसरे कोल इंडिया ओपन का खिताब शुभम जगलान ने जीत लिया है. यह उनके पेशेवर करियर का पहला खिताब है. Read More

'ODI क्रिकेट मर गया है...', हरभजन सिंह के बयान पर बवाल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट को लेकर खुलकर अपनी राय रखी है. उनका मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को ज्यादा महत्व दिए जाने की जरूरत है. Read More

15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही क्यों आजाद हुआ भारत? तारीख अंग्रेजों की थी, लेकिन समय के पीछे छिपी थी ज्योतिष की कहानी Independence Day Story: भारत को 15 अगस्त 1947 की आधी रात ही आजादी क्यों मिली? जानिए माउंटबेटन की तय तारीख, ज्योतिषियों की आपत्ति और वृषभ लग्न की कहानी. Read More