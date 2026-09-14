एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 14 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
फ्लैट खरीद रहे हैं? टोकन मनी देने से पहले जरूर जांचें ये जरूरी दस्तावेज
फ्लैट की बुकिंग से पहले सिर्फ बिल्डर की बातों पर भरोसा न करें. टोकन मनी देने से पहले मंजूर नक्शा, मंजिल की अनुमति और MahaRERA रिकॉर्ड जांचना जरूरी है, ताकि बाद में परेशानी न हो. Read More
एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात
ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 13 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More
'अस्वीकार्य है', ओमान में जहाज पर हुआ हमला तो बोला भारत, इंडियन के लिए सर्च जारी
विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिप पर मौजूद 14 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से 13 को बचा लिया गया है और लापता नागरिक की खोज और बचाव का काम जारी है. Read More
UNGA में मिलेंगे PM मोदी-रहमान? बांग्लादेश के मंत्री बोले- 'भारत सिर्फ...'
बांग्लादेश के मंत्री ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते को नए सिरे से बहाल करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमें भारत को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकलना होगा. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
72 साल के फुटबॉल दिग्गज ने की शादी, 52 साल छोटी है दुल्हन
मलेशिया के दिग्गज फुटबॉलर दातुक अब्दह अलिफ 72 साल की उम्र में शादी को लेकर चर्चा में हैं. 20 साल की लड़की से उन्होंने शादी की है. Read More
जो रूट बन गए नंबर-1, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में टॉप पर
जो रूट ने WTC 2025-2027 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 1272 रन के साथ नंबर-1 स्थान हासिल किया है. वह हैरी ब्रूक से सिर्फ 1 रन आगे हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर हैं. Read More
गणेश चतुर्थी पर चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, ब्रह्म योग से दूर होंगी व्यापारिक अड़चनें; पढ़ें पढ़ें मेष से मीन तक, आज का राशिफल
दैनिक राशिफल: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, ब्रह्म योग व स्वाति नक्षत्र से चमकेंगे इन राशियों के सितारे, बप्पा की कृपा से पूरे होंगे अटके काम. जानें मेष से मीन का दैनिक राशिफल और खास उपाय. Read More
गर्लफ्रेंड पर लुटाए 3.5 करोड़, ब्रेकअप होते ही कोर्ट पहुंचे भारतीय मूल के CEO
सिंगापुर कोर्ट ने भारतीय मूल के CEO चंदर अग्रवाल की 3.5 करोड़ वापस लेने की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने माना कि रकम एक्स-गर्लफ्रेंड पर रिश्ते के दौरान स्वेच्छा से खर्च की गई थी. Read More