एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

क्या बेरोजगार युवक मां बाप से मांग सकते हैं खर्च? कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला हर माता- पिता चाहते हैं कि उनकी संतान वयस्क होने के बाद अच्छे से कमाए, खाए और उनका भी ख्याल रखे. लेकिन क्या बेरोजगार होने पर वो वयस्क बच्चा माता-पिता से भरण- पोषण की उम्मीद रख सकता है? Read More

सुबह 1 घंटा देरी से चलेगी Metro ट्रेन, आज से बदल गया टाइमटेबल मेट्रो शहर की लाइफलाइन होती है. इसी के समय में अगर देरी हो जाए तो लोगों का सारा दिन हर काम डिले ही होता है. ऐसे में इस बड़े शहर की लाइफ लाइन में 1 घंटे की देरी होने वाली है. Read More

CEC विवाद: अमित शाह पर कांग्रेस का पलटवार, '...ये साबित करते हैं कि वे 2029 में भी जीतेंगे' गुजरात निकाय चुनाव पर अमित शाह के कमेंट के बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है. जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा और इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी है. जयराम रमेश ने मौजूदा सरकार को तानाशाह भी कहा है. Read More

‘US बहुत जल्द ईरान पर फैसला करेगा’, तेहरान के साथ तनाव के बीच ट्रंप का बड़ा बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अब अमेरिका कंट्रोल करता है और इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से रोजाना बहुत सारा तेल बाहर जा रहा है. उन्होंने ईरान को हारा हुआ देश बताया. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

W,W,W...,इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

Aaj Ka Panchang 13 October 2026: मां चंद्रघंटा की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ मुहूर्त Aaj Ka Panchang 13 October 2026: आज मां चंद्रघंटा की पूजा होगी. चंद्रमा शाम 7:12 बजे वृश्चिक में जाएंगे. जानें दिल्ली का राहुकाल, तिथि और शुभ मुहूर्त. Read More