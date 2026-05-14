एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Loan Guarantor: किसी के भी लोन गारंटर बनने से पहले जान लें ये बड़े जोखिम, कहीं मदद करना ना पड़ जाए भारी Loan Guarantor: घर के लिए लोन लेते समय किसी को गारंटर बनाना पड़ता है. कई बार लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए भी गारंटर बन जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक बड़ा जोखिम भी साबित हो सकता है. Read More

Business Ideas: हाउस वाइफ से बनना चाहती हैं बिजनेस वुमन? घर बैठे कर सकती हैं ये 5 काम, ना लगेंगे ज्यादा पैसे ना मेहनत Business Ideas: क्या आप गृहिणी हैं या नौकरीपेशा हैं और अब बिजनेस करना चाहती हैं, तो आप अब भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं. बताते हैं आपको पांच बिजनेस आईडियाज जिसमें निवेश भी कम लगेगा और मेहनत भी. Read More

‘खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील’, PM मोदी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध? PM Modi Appeal: पीएम मोदी की अपील को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह संदेश सिर्फ आर्थिक सख्ती लागू करने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ होने वाले खर्चों को बढ़ावा देने का था. Read More

ईरान वॉर के बीच बीजिंग पहुंचे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, चीन ने खिंची ये चार लाल लकीरें Donald Trump China Visit: चीनी दूतावास ने बीजिंग की कूटनीतिक प्राथमिकताओं और वाशिंगटन के प्रति उसके रुख को दोहराया है और कहा कि इन चार रेड लाइन्स को कभी चुनौती नहीं दी जानी चाहिए. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

IPL 2026: 'हर टीम को ऐसी दिक्कतों से गुजरना पड़ता है', गुजरात से हार के बाद बोले SRH कोच डेनियल विटोरी IPL 2026: सनराइजर्स की हार के बाद कोच डेनियल विटोरी ने कहा, "हर टीम को कभी न कभी कठिन परिस्तिथियो से गुजरना पडता हैं" Read More

CSK vs LSG: एलएसजी मैच से पहले धोनी पर बड़ा अपडेट, हार्दिक पंड्या को खेलेंगे या नहीं, साफ हो गया चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी एमएस धोनी इस सीजन में मैदान पर नजर नहीं आए हैं, CSK के सीईओ काशी विश्वनाथन ने बताया इंडिगो में कुल 60 टिकट बुक किए गए हैं और उनमें एक टिकट एमएस धोनी के नाम का भी है. Read More

Vat Savitri Vrat 2026: 16 मई को है वट सावित्री व्रत, ज्योतिषाचार्य से जानें पूजा, मुहूर्त, कथा से लेकर A-Z जानकारी Vat Savitri Vrat 2026: 16 मई को शनिश्चरी अमावस्या पर सुहागिनें वट सावित्री व्रत रखेंगी. ज्योतिषाचार्य से जानें कथा, पूजा, मुहूर्त, महत्व और इस व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी. Read More