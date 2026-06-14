हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 14 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो | Updated at : 14 Jun 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

  1. Top 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नई लिस्ट जारी, एलन मस्क नंबर- 1, देखें टॉप-10 में कौन- कौन

    Top 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में बड़ा बदलाव हुआ है. एलन मस्क की संपत्ति ने नया रिकॉर्ड बनाया है. जानें टॉप-10 अरबपतियों की सूची में कौन-कौन शामिल है और उनकी दौलत कितनी है. Read More

  2. Pink Saheli Card: दिल्ली की महिलाओं को झटका! इस दिन नहीं मिलेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

    Pink Saheli Card: दिल्ली सरकार की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए नया अपडेट सामने आया है. अब सभी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र हर सोमवार बंद रहेंगे. जानिए नए नियम. Read More

  3. ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'

    TMC Crisis West Bengal: बैद्यनाथ घोष की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने बरासात विधानसभा सीट से कभी भी विधायक का टिकट नहीं मांगा था. Read More

  4. अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ

    अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार को सिग्नल दिया था कि उनके युद्ध को समाप्त करने का समझौता बेहद ही करीब है. अमेरिका के सीनियर अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष एक मसौदे पर सहमत हो गए हैं. Read More

  5. रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

    एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

  6. Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं

    Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.  Read More

  7. भारत को लगा बड़ा झटका, नीरज चोपड़ा इस इवेंट से बाहर; पिछले सीजन लिखा था नया इतिहास

    Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा को लेकर फैंस के लिए दुखभरी खबर सामने आई. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर को मैदान पर देखने के लिए फैंस को और लंबा इंतजार करना होगा. Read More

  8. Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?

    FIFA World Cup 2026: एशिया में सिर्फ 8.5 सीटों के लिए संघर्ष चल रहा है. 2030 में शायद भारत का नंबर आए, लेकिन तब तक एक देश जो कभी नंगे पैर शेर की तरह लड़ता था, अब अपने बूट्स के फीते बांध रहा है. Read More

  9. Aaj Ka Panchang 14 June 2026: आज अमावस्या तिथि कब शुरू होगी ? पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

    Panchang 14 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More

  10. Liquor News: पूरी दुनिया में घटेगी शराब की बिक्री, लेकिन भारत में क्यों बढ़ रहा है दारु का बाजार?

    Liquor News: दुनियाभर में शराब की खपत घटने का अनुमान है, लेकिन भारत में शराब का बाजार लगातार बढ़ रहा है. यहां से जानिए इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है. Read More

Published at : 14 Jun 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Morning Headlines Morning Headlines Hindi Todays Morning Headlines Breakfast News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Upendra Kushwaha: RLM राष्ट्रीय अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा की दोबारा ताजपोशी, परिसीमन से विशेष पैकेज तक कई प्रस्ताव पारित
RLM राष्ट्रीय अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा की दोबारा ताजपोशी, परिसीमन से विशेष पैकेज तक कई प्रस्ताव पारित
इंडिया
17 जून को कोटा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, छात्रों से होंगे रूबरू, शिक्षा और रोजगार पर होगी खुली चर्चा
17 जून को कोटा का दौरा करेंगे राहुल गांधी, छात्रों से होंगे रूबरू, शिक्षा और रोजगार पर होगी खुली चर्चा
इंडिया
IMA Passing Out Parade 2026: IMA में रचा गया इतिहास, पहली बार पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं 9 महिला कैडेट्स, 515 जेंटलमैन कैडेट भी बने सेना अधिकारी
IMA में रचा गया इतिहास, पहली बार पासिंग आउट परेड में शामिल हुईं 9 महिला कैडेट्स, 515 जेंटलमैन कैडेट भी बने सेना अधिकारी
विश्व
14 जून को होगी ईरान-अमेरिका में डील, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, साइन होते ही खुलेगा हॉर्मुज
14 जून को होगी ईरान-अमेरिका में डील, राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा, साइन होते ही खुलेगा हॉर्मुज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
टेक्नोलॉजी
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget