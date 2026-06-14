एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 14 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Top 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नई लिस्ट जारी, एलन मस्क नंबर- 1, देखें टॉप-10 में कौन- कौन
Top 10 Richest Person: दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में बड़ा बदलाव हुआ है. एलन मस्क की संपत्ति ने नया रिकॉर्ड बनाया है. जानें टॉप-10 अरबपतियों की सूची में कौन-कौन शामिल है और उनकी दौलत कितनी है. Read More
Pink Saheli Card: दिल्ली की महिलाओं को झटका! इस दिन नहीं मिलेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड
Pink Saheli Card: दिल्ली सरकार की पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए नया अपडेट सामने आया है. अब सभी पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र हर सोमवार बंद रहेंगे. जानिए नए नियम. Read More
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
TMC Crisis West Bengal: बैद्यनाथ घोष की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने बरासात विधानसभा सीट से कभी भी विधायक का टिकट नहीं मांगा था. Read More
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
अमेरिका और ईरान ने शुक्रवार को सिग्नल दिया था कि उनके युद्ध को समाप्त करने का समझौता बेहद ही करीब है. अमेरिका के सीनियर अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्ष एक मसौदे पर सहमत हो गए हैं. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
भारत को लगा बड़ा झटका, नीरज चोपड़ा इस इवेंट से बाहर; पिछले सीजन लिखा था नया इतिहास
Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा को लेकर फैंस के लिए दुखभरी खबर सामने आई. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर को मैदान पर देखने के लिए फैंस को और लंबा इंतजार करना होगा. Read More
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA World Cup 2026: एशिया में सिर्फ 8.5 सीटों के लिए संघर्ष चल रहा है. 2030 में शायद भारत का नंबर आए, लेकिन तब तक एक देश जो कभी नंगे पैर शेर की तरह लड़ता था, अब अपने बूट्स के फीते बांध रहा है. Read More
Aaj Ka Panchang 14 June 2026: आज अमावस्या तिथि कब शुरू होगी ? पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 14 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास अमावस्या और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More
Liquor News: पूरी दुनिया में घटेगी शराब की बिक्री, लेकिन भारत में क्यों बढ़ रहा है दारु का बाजार?
Liquor News: दुनियाभर में शराब की खपत घटने का अनुमान है, लेकिन भारत में शराब का बाजार लगातार बढ़ रहा है. यहां से जानिए इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है. Read More