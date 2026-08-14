एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Loan News: आधार कार्ड दिखाकर मिल रहा 2% सालाना ब्याज पर लोन? सरकार का आया जवाब Loan News: लोगों के पास इन दिनों एक मैसेज आ रहा है जिसमें एक योजना के तहत लोन दिया जा रहा है. अब इस मैसेज पर सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, आइये बताते हैं. Read More

Parking Charge: छोटी कारों पर 15000 तो SUV 25000, सड़क पर गाड़ी पार्क करने पर लगेगा चार्ज Car Parking Charge: बेंगलुरु में सड़क किनारे कार पार्क करना अब लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है. क्योंकि सरकार इस पर शुल्क बढ़ाने के बारे में सोच रही है. Read More

सुखबीर बादल पर हमले को राजनाथ सिंह ने बताया चिंताजनक, बोले- लोकतंत्र में… रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना को बेहद चिंताजनक और दुखद बताया. उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेदों के कारण किसी भी तरह की हिंसा निंदनीय है. Read More

'पहले परमाणु अटैक करेगा पाकिस्तान', इस प्रोफेसर का दावा, पहले की भविष्यवाणियां हुईं सच Pakistan Nuclear Weapon: कनाडाई प्रोफेसर जियांग ज्यूकिन ने कहा कि भारत के पास डिफेंस के लिहाज से परमाणु के अलावा भी कई ऐसी क्षमताएं हैं, जो उसे मजबूत बनाती है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं है. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More

बारिश से कोल इंडिया ओपन 54 होल तक सीमित, जमाल हुसैन दो शॉट आगे डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर छह बार के विजेता बांग्लादेश के 41 वर्षीय जमाल (65-63) ने सात बर्डी, एक ईगल और दो बोगी वाले उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद अपना कुल स्कोर 12-अंडर 128 पहुंचाया. Read More

IND vs SL: पहले टेस्ट में श्रीलंका की खटिया खड़ी कर देंगे 3 भारतीय खिलाड़ी India vs Sri Lanka Test: भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट 15 अगस्त से खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी श्रीलंका टीम की मुश्किल बढ़ा सकते हैं. Read More

Rashifal: राशिफल 14 अगस्त 2026 किस राशि को मिलेगी करियर में सफलता और किसे संभालना होगा रिश्ता? पढ़ें सुरेश श्रीमाली की सटीक भविष्यवाणी Rashifal Today 14 August 2026: श्रावण द्वितीया तिथि पर बन रहा ग्रहण दोष! आपकी राशि पर क्या होगा असर? जानिए करियर, धन और पारिवारिक जीवन का पूरा हाल. देखें आज का पंचांग, शुभ चौघड़िया समय. Read More