एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

क्या है Philately Passport, जिसके लिए रात भर लाइन में लगे लोग, इससे क्या होगा? बेंगलुरु में 600 रुपये के फिलैटेली पासपोर्ट के लिए लोग रातभर कतार लगा रहे हैं. यह असली पासपोर्ट नहीं, बल्कि कर्नाटक के 100 पर्यटन स्थलों के डाक चिह्न जुटाने वाली बुकलेट है, जो लोगों में लोकप्रिय है. Read More

1 रुपए से भी कम कीमत में 10 लाख का बीमा, रेलवे के नियमों और शर्तों का सच जानिए ट्रेन टिकट बुक करते समय एक रुपये से कम कीमत वाला यात्रा बीमा 10 लाख रुपये तक का कवर दे सकता है. हालांकि, इसका लाभ केवल निर्धारित रेल दुर्घटनाओं में मिलता है, हर बीमारी या दुर्घटना में नहीं. Read More

CJI पर पोस्ट करने वाले व्यक्ति को हटाया, आलोचना के बाद कांग्रेस पार्टी का एक्शन कांग्रेस केरलम के आधिकारिक एक्स अकाउंट से सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ विवादित पोस्ट करने और उसके वायरल होने के बाद हो रही आलोचना मामले में पार्टी ने एक्शन लिया है. Read More

जेलेंस्की ने मांगा 60 दिन का युद्धविराम, रूस बोला- चुनाव के दिन ही रोकेंगे हमले रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का 60 दिन के युद्धविराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है. क्रेमलिन ने चुनाव के दिन एक दिन तक हमले रोकने की बात कही है. Read More

Explained: सवाल न पूछने वाले बेटे और नैतिकता की बेड़ियों में जकड़ी बेटियां, क्यों सुर्खियों में है ये पाकिस्तानी ड्रामा? इस नाटक का एक और सबसे चर्चित पहलू मां और बेटे का रिश्ता है. नाटक में अबूबक्र को एक ऐसे आज्ञाकारी बेटे के रूप में दिखाया गया है जो अपनी मां के हर हुक्म को आंख बंद करके, बिना किसी तर्क या सवाल के मान लेता है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

W,W,W...,इस बांग्लादेशी खिलाड़ी ने हैट्रिक लेकर बदला टेस्ट क्रिकेट का इतिहास हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. वो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने. Read More

आज इंदौर में बनेंगे 300 रन! होल्कर स्टेडियम में कितना है T20I का सबसे बड़ा स्कोर? भारत और वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में रनों की बरसात के बीच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में बड़े स्कोर की उम्मीद है. जानिए यहां T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर कितना है और क्या भारत 300 रन बना सकता है. Read More

Sharadiya Navratri Day 3: नवरात्रि के तीसरे दिन करें मां चंद्रघंटा की पूजा, जानिए शुभ रंग, मंत्र, पूजन विधि और भोग के नियम Sharadiya Navratri 2026 Day 3: आज तृतीया पर करें मां चंद्रघंटा की पूजा. पहनें शुभ लाल रंग, लगाएं दूध की खीर का भोग और जपें 'ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नमः' दूर होंगे भय और संकट. Read More