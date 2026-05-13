एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 13 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train Cancelled: रेल से बिहार जाने वाले सावधान, कैंसिल हुईं ये ट्रेनें, कुछ का बदला टाइम, यात्रा से पहले देखें लिस्ट
Bihar Train: अगर आप आने वाले दिनों में बिहार में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो सावधानी जरूरी है. रेलवे के मेंटेनेंस और ट्रैक अपग्रेडेशन कार्य की वजह से कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं. Read More
Smart Financial Tips: हर सिंगल महिला को पता होनी चाहिए ये स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स, नहीं होगी पैसों की टेंशन
Single Women: लड़का हो लड़की आज के समय में आर्थिक रूप से सक्षम रहना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है. खासतौर से यदि आप सिंगल हैं और लड़की हैं तो आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है. Read More
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
CBI Director Appointment: सीबीआई चीफ के पद पर वर्तमान में प्रवीण सूद कार्यरत हैं, जिन्हें केंद्र की तरफ से साल 2025 में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था और उनका कार्यकाल 25 मई को खत्म हो रहा है. Read More
ताइवान कार्ड, ईरान जंग, हॉर्मुज पर नाकेबंदी और ट्रेड डील.... क्यों बेहद अहम है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा?
Donald Trump China Visit: ट्रंप का बीजिंग दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. क्योंकि ट्रंप ने दौरा शुरु होने से पहले चीन के खिलाफ ताइवान कार्ड खेलना शुरु कर दिया है. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं
विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More
IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से रौंदकर 'नंबर-1' बनी गुजरात टाइटंस, देखिए प्वाइंट्स टेबल का हाल
गुजरात टाइटंस 12 मुकाबलों में 8 जीत के साथ प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 12 मुकाबलों में पांचवीं हार के बाद तीसरे पायदान पर है. Read More
IPL 2026: केकेआर के सामने आरसीबी की मुश्किल चुनौती, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड
कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ की रेस मे पहुंचने के लिए बुधवार को आरसीबी के खिलाफ मैच जीतना होगा. RCB के खिलाफ मैच शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. Read More
Spiritual Motivational: क्या बिना राजयोग के नहीं मिलती सफलता? जानिए ज्योतिष में कर्म और किस्मत का असली संबंध
Spiritual Motivational: क्या कुंडली में राजयोग न होने का मतलब असफल जीवन है? जानिए ज्योतिष में सफलता, कर्म, संघर्ष और सही समय का असली संबंध. Read More
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Forex Crisis India: एक तरफ फॉरेन एक्सचेंज बचाने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ाने वाली खपत को बनाए रखने की चुनौती. ज्यादातर अर्थशास्त्री इसे 'मार्केट सिग्नलिंग' कह रहे हैं. Read More
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