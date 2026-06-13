एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 13 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
'समझौते के करीब ईरान और US'..., तेहरान के विदेश मंत्री के पोस्ट को ट्रंप ने किया शेयर, पीस डील को लेकर बढ़ी उम्मीदें
Middle East Conflict: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि दोनों पक्ष समझौते के सबसे करीब हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को रीशेयर किया है. Read More
EPFO News: अब UPI से मिलेगा PF का पैसा! आवेदन से पहले जान लें 5 जरूरी बातें, नहीं तो अटक जाएगा क्लेम
PF From UPI: अब आप अपने PF का पैसा UPI के जरिए भी निकाल सकते हैं, ये बात तो सभी को पता है, लेकिन क्या आप इसके नियम जानते हैं? नहीं, तो पहले जान लें वरना क्लेम अटक सकता है. Read More
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
MT Settebello Attack: यह कहानी तीन भारतीय नाविकों की मौत की नहीं है. यह उन लाखों भारतीय नाविकों की कहानी है, जो हर रोज समुद्र में जान जोखिम में डालते हैं, ताकि उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके. Read More
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
Trump on Oman Ship Attack: डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारतीय जहाजो पर हमले अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने किया है. ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान को तुरंत अपनी हरकतें सुधारनी होंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
भारत को लगा बड़ा झटका, नीरज चोपड़ा इस इवेंट से बाहर; पिछले सीजन लिखा था नया इतिहास
Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा को लेकर फैंस के लिए दुखभरी खबर सामने आई. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर को मैदान पर देखने के लिए फैंस को और लंबा इंतजार करना होगा. Read More
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA World Cup 2026: एशिया में सिर्फ 8.5 सीटों के लिए संघर्ष चल रहा है. 2030 में शायद भारत का नंबर आए, लेकिन तब तक एक देश जो कभी नंगे पैर शेर की तरह लड़ता था, अब अपने बूट्स के फीते बांध रहा है. Read More
Matra Pitr Pooja: मातृ-पितृ पूजा: क्या माता-पिता का आशीर्वाद सचमुच बदल सकता है आपकी जिंदगी?
Matra Pitr Pooja: क्या माता-पिता का आशीर्वाद सच में जीवन बदल सकता है? जानिए मातृ-पितृ पूजा का महत्व, इसके आध्यात्मिक लाभ और क्यों सनातन परंपरा में इसे सबसे बड़ी पूजा माना गया है. Read More
Shrinkflation: दाम वहीं, सामान में कमी! जानें क्या है Shrinkflation का खेल? ब्रांड मालिक और किसानों का बिजनेस बढ़ाने का फॉर्मूला
Shrinkflation: बिजनेस बढ़ाने के लिए ब्रांड्स और किसान श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल करते हैं. बिजनेस की इस टर्म के बारे में कम ही लोग जानते हैं. आइये बताते हैं क्या है श्रिंकफ्लेशन और कैसे काम करता है. Read More