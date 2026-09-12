एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 12 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
9 घंटे से ज्यादा काम करवाने पर बॉस को हो सकती है जेल! जानें नियम
क्या आप जानते हैं कि यदि आपका बॉस आपसे 9 घंटे से ज्यादा काम करवाता है, तो उसे जेल हो सकती है? जानें कर्मचारियों के काम के घंटे और ओवरटाइम के नियम क्या कहते हैं. Read More
मां ने कर ली दूसरी शादी तो पिता की संपत्ति पर बेटी का हक है नहीं? हाई कोर्ट ने किया साफ
मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना है की मां की दूसरी शादी हो जाने से दिवंगत पिता की संपत्ति से उसकी बेटी की उत्तराधिकारिता खत्म नहीं होती. कोर्ट ने सुनिश्रित किया की बेटी का अधिकार उस से कोई नहीं छीन सकता. Read More
नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा?
18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन, रूस, ईरान के राष्ट्रपति शिरकत कर रहे हैं. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया जा रहा है. पाकिस्तान की मीडिया में इस सम्मेलन की चर्चा जोरों पर है. Read More
पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़, ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान अनोखा नजारा
PM मोदी की दुनियभर में काफी लोकप्रियता है. ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के एक दिन पहले ब्रिक्स बिजेनस फोर्म के दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ देखने को मिली. हालांकि पीएम ने भी उन्हें निराश नहीं किया. Read More
कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट
Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
ईशान किशन की चोट से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, बीच में छोड़ना पड़ा अभ्यास
ईशान किशन की चोट ने अफगानिस्तान सीरीज से पहले टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी है. प्रैक्टिस के दौरान पीठ में परेशानी के बाद इशान ने अपना नेट सेशन बीच में ही रोक दिया. Read More
मोहम्मद शमी ने खींची वैभव सूर्यवंशी की टांग, 'तुम्हारी उम्र से बड़ा मेरा...'
मोहम्मद शमी ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर मजाकिया अंदाज में बयान दिया. शमी ने युवा खिलाड़ी की तारीफ करते हुए उनके साथ खेलने के अनुभव को भी साझा किया. Read More
Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या खत्म, अब गणपति की मूर्ति घर लाने में कोई रोक है? जानें सही नियम
Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे समाप्त हो गई. जानें अब गणपति की मूर्ति घर ला सकते हैं या नहीं और स्थापना कब करनी चाहिए. Read More
किराना पर Scan एंड Pay, जानिए क्यों कार्ड पेमेंट पर भारी पड़ रहा UPI
UPI का इस्तेमाल इन दिनों कितना बढ़ रहा है, इसका उदाहरण हम आए दिन देख रहे हैं. अब तो UPI डेबिट और क्रेडिट कार्ड को भी पीछे छोड़ रहा है. दुकानों पर भी अब लोग कार्ड की जगह UPI का ही इस्तेमeल कर रहे हैं. Read More