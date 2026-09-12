एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

9 घंटे से ज्यादा काम करवाने पर बॉस को हो सकती है जेल! जानें नियम क्या आप जानते हैं कि यदि आपका बॉस आपसे 9 घंटे से ज्यादा काम करवाता है, तो उसे जेल हो सकती है? जानें कर्मचारियों के काम के घंटे और ओवरटाइम के नियम क्या कहते हैं. Read More

मां ने कर ली दूसरी शादी तो पिता की संपत्ति पर बेटी का हक है नहीं? हाई कोर्ट ने किया साफ मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना है की मां की दूसरी शादी हो जाने से दिवंगत पिता की संपत्ति से उसकी बेटी की उत्तराधिकारिता खत्म नहीं होती. कोर्ट ने सुनिश्रित किया की बेटी का अधिकार उस से कोई नहीं छीन सकता. Read More

नई दिल्ली में रूस-चीन समेत BRICS देशों का जमघट; US-पाक मीडिया ने क्या कहा? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन, रूस, ईरान के राष्ट्रपति शिरकत कर रहे हैं. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया जा रहा है. पाकिस्तान की मीडिया में इस सम्मेलन की चर्चा जोरों पर है. Read More

पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने की होड़, ब्रिक्स सम्मलेन के दौरान अनोखा नजारा PM मोदी की दुनियभर में काफी लोकप्रियता है. ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के एक दिन पहले ब्रिक्स बिजेनस फोर्म के दौरान उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ देखने को मिली. हालांकि पीएम ने भी उन्हें निराश नहीं किया. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या खत्म, अब गणपति की मूर्ति घर लाने में कोई रोक है? जानें सही नियम Ganesh Murti Buying 2026: पिठोरी अमावस्या 11 सितंबर को सुबह 8:56 बजे समाप्त हो गई. जानें अब गणपति की मूर्ति घर ला सकते हैं या नहीं और स्थापना कब करनी चाहिए. Read More