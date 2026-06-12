एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 12 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train News: रेलवे पर बड़ी खबर, बदलेगा टिकट बुकिंग का अंदाज, इस दिन लॉन्च होगी IRCTC की नई वेबसाइट
IRCTC Website: भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुख- सुविधाओं का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है. ऐसे में अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि जल्दी ही IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है. Read More
Loan News: लोन चुकाने में अव्वल हैं महिलाएं, पुरुषों की तुलना में बहुत कम मिस करती हैं अपनी EMI
Loan Tips: लोन चुकाने के मामले में महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे निकल चुकी हैं. हाल ही के बैंकिंग डाटा के अनुसार, महिलाएं अपनी EMI समय पर चुकाने में सबसे ज्यादा अव्वल रहती हैं. Read More
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
चुनाव के बाद संगठन में फेरबदल के जरिए ममता बनर्जी ने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन बगावत ने उस रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं. Read More
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
Indian Ships Attack in Oman: US CENTOM ने माना है कि उसने जहाज के इंजन रूम में दो हेलफायर मिसाइल दागी थीं. इस हफ्ते ओमान में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले की यह तीसरी घटना है. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
'विश्व कप 1983 के लिए भारत की कप्तानी की दौड़ में मैं भी था, कपिल को चुनना गलत...', किरमानी का बयान वायरल
पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी ने बताया कि 1983 विश्व कप से पहले वह और दिलीप वेंगसरकर भारत की कप्तानी की दौड़ में शामिल थे. Read More
Women’s T20 World Cup 2026: भारत-पाकिस्तान मैच में हरमनप्रीत कौर का पहला रन ही होगा सबसे खास, टूट जाएगा बड़ा रिकॉर्ड
महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी. इसमे खास बात यह है कि हरमनप्रीत ने सिर्फ 1 रन भी बना लिया तो मिताली राज का रिकार्ड टूट जाएगा. Read More
Aaj Ka Panchang 12 June 2026: शुक्र प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव पूजा का मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Panchang 12 June 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें Read More
RBI: बैंक अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक, क्या RBI ने आपके फोन पर भेजा अलर्ट? अब आया सरकार का बयान
RBI Alert: भारत का केंद्रीय बैंक वैसे तो किसी को पर्सनल मैसेज ऐसे ही नहीं भेजता, लेकिन जब भेजता है तो मामला कुछ सीरियस ही होता है. ऐसा ही हाल में भी देखा जा रहा है, आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला. Read More