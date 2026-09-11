एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 10 सितंबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

8 बजते ही IRCTC का सर्वर धड़ाम, छठ दिवाली के लिए टिकट को तरसे लोग दिवाली और छठ से पहले टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर तकनीकी परेशानी सामने आई. ऐसे में यात्रियों ने X पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रेल मंत्री, PM और IRCTC से सवाल पूछे. Read More

ब्रिक्स सम्मेलन के साझा घोषणापत्र पर मंथन, भारत के लिए बड़ी चुनौती ईरान और यूएई को आपसी सहमति पर राजी करने के लिए भारत, रूस, ब्राजील और मिस्र के अधिकारी कड़ी कोशिशें कर रहे हैं. ईरान और यूएई के संबंधों को सामान्य करने में रूस मदद करने को तैयार है. Read More

US में विदेशियों की नौकरी गई, तो छोड़ना होगा देश, ट्रंप सरकार ने रखा प्रस्ताव अमेरिकी प्रशासन की तरफ से पेश किए गए प्रपोजल का सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय प्रवासी समुदाय के नजरिए से H-1B वीजा धारकों, L-1 वीजा धारकों और O-1 वीजा धारकों पर पड़ेगा. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को दिया खास तोहफा, वीडियो आपका भी जीत लेगा दिल ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी का खिताब जीता. इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मोहम्मद शमी को खास तोहफा दिया, जिसका BCCI ने वीडियो शेयर किया. तो आइए जानते हैं कि यह खास तोहफा क्या है. Read More

Watch: प्रैक्टिस के बाद अभिषेक ने उड़ाई तिरंगे वाली पतंग, दुबे ने भी अजमाया हाथ अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले अभिषेक शर्मा ने दिल्ली में जमकर बल्लेबाजी अभ्यास किया. प्रैक्टिस के बाद वह तिरंगे वाली पतंग उड़ाते नजर आए, जिससे उनका अलग और हल्का-फुल्का अंदाज देखने को मिला. Read More

Viral Video: इंडोनेशिया से आई खूबसूरत तस्वीर, हिजाब पहने महिला की गोद में दिखा नन्हा 'कान्हा' Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने जीता सबका दिल. हिजाब पहने महिला बाल-गोपाल बने मासूम को दुलारती दिखी, लोग बोले- ममता का कोई मजहब नहीं होता. Read More