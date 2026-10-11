एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 10 अक्टूबर 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 5 की मौत; 10 घर-20 दुकानों को किया आग के हवाले मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है. इसमें 5 लोगों की मौत हुई है. करीबन 10 घर और 20 दुकानों को आग के हवाले किया गया है. यह हिंसा नागा और कुकी समुदाय के बीच भड़की हुई है. Read More

पेन्सिलवेनिया में गोलीबारी, 2 बच्चे समेत 9 की मौत, पुलिस बोली- नहीं देखी ऐसी तबाही अमेरिका के पेन्सिलवेनिया का शहर एरी उस समय दहल उठा, जब वहां एक गोलीबारी की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई. हालांकि, संदिग्ध शूटर भी इस दौरान मारा गया है. गवर्नर ने घटना की पुष्टी की है. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

रोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी में अपना एक ऑफिस एक स्किन और हेयर केयर कंपनी को किराये पर दिया है. इसके जरिए अभिनेता को हर महीने लाखों रुपये का किराया मिलेगा. Read More

वैभव ने नेट्स में उड़ाया गर्दा, गौतम गंभीर ने लाइव देखा चौके-छक्कों वाला एक्शन, वीडियो वायरल वैभव सूर्यवंशी ने रांची में नेट्स पर जमकर चौके-छक्के लगाए. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी वैभव की बल्लेबाजी देखते नजर आए. उनके शॉट्स का वीडियो वायरल है. Read More

टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलकर 'जीरो' पर आउट होने वाले बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट टेस्ट क्रिकेट में ज्यॉफ एलॉट के नाम बिना रन बनाए सबसे ज्यादा 77 गेंदें खेलने का रिकॉर्ड है. जानें इस अनचाहे रिकॉर्ड से जुड़े बल्लेबाजों के बारे में. Read More

Aaj Ka Panchang 11 October 2026: नवरात्रि आज से, दिल्ली में सुबह 6:19 बजे से घटस्थापना Aaj Ka Panchang 11 October 2026: नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री की पूजा, कलश स्थापना के दो मुहूर्त और राहुकाल. वैधृति योग में पूजा कब करें? आइए जानते हैं आज का पंचांग. Read More