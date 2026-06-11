एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 11 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
8th Pay commission: मुश्किल काम करने वालों को मिलेगी ज्यादा सैलेरी? जानें NFRI के जनरल सेक्रेटरी ने क्या बताया
8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग को लेकर अभी सिफारिय़ों का दौर चल रहा है. इसी बीच NFRI के जनरल सेक्रेटरी ने मांग की है कि कर्मचारियों को उनके काम के हिसाब से ही वेतन दिया जाए. Read More
Bank Rules: बैंक अकाउंट, EPF या इंश्योरेंस में पड़ा है आपका भूला-बिसरा पैसा? चुटकियों में ऐसे लगाएं पता
Forgotten Unclaimed Money: क्या आपको पता है पूरे भारत में बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल, शेयर और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हज़ारों करोड़ रुपये बिना दावे के पड़े हैं. कैसे पता लगाएं? Read More
दिल के खुश रखने को गालिब....कांग्रेस ने शेयर किया नेहरू-मोदी का कार्टून; 12 साल पूरे होने पर कसा तंज
Nehru Vs Modi: पोस्ट को कांग्रेस के औपचारिक सोशल मीडिया हेंडल पर जारी किया गया है. इस पोस्ट में एक कार्टून है. इसमें नेहरू जी का कद बड़ा बताया है, और पीएम नरेंद्र मोदी का कद छोटा बताया है. Read More
अगर समझौता नहीं हुआ तो जोरदार हमला किया..., आखिर क्यों आगबबूला हुए ट्रंप? ईरान को फिर दी धमकी
अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते के कयासों के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही कोई समझौता नहीं हुआ, तो बुधवार को ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया जाएगा. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
WOMENS WORLD CUP 2026: ऐसी फुर्ती कहीं नहीं देखी होगी! महिला टी20 वर्ल्ड कप की ये हैं 5 बेस्ट विकेटकीपर
महिला टी20 वर्ल्ड कप में विकेट के पीछे शानदार प्रदर्शन करने वाली 5 विकेटकीपरों ने कैच, स्टंपिंग और रिकॉर्ड्स के दम पर इतिहास में अपनी खास जगह बनाई. Read More
FIFA WORLD CUP: फीफा विश्व कप से पहले फुटबॉलर्स ने खेला क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम ने क्या किया जानिए
फीफा विश्व कप 2026 की तैयारियों में जुटी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने फ्लोरिडा कैंप में क्रिकेट खेलकर सबका ध्यान खींचा. कप्तान हैरी केन समेत कई खिलाड़ियों ने बल्ला और गेंद संभाली. Read More
Param Ekadashi 2026: एकादशी के दिन चाय-कॉपी पी सकते हैं क्या ? जान लें सही नियम
Param Ekadashi 2026: परम एकादशी व्रत 11 जून को रखा जाएगा. ये एकादशी 3 साल बाद आई है इसका महत्व भी कई गुना है. ऐसे में जान लें एकादशी में चाय-कॉपी पी सकते हैं या नहीं. Read More
Mutual Funds: म्यूचुअल फंड में नए युग की शुरुआत, SEBI लाया 'लाइफ साइकिल फंड्स', जानें इसके फायदे
Life Cycle Funds: म्यूचुअल फंड में नए युग की शुरुआत हो गई है. ICICI प्रू और ज़ेरोधा SEBI के पास देश के पहले लाइफ साइकिल फंड के ड्राफ्ट जमा कर दिए हैं. जानें इसके फायदे. Read More