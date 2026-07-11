एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Diesel News: कार में डाल दिया पानी-केरोसिन वाला मिलावटी डीजल, कोर्ट ने पंप पर ठोका जुर्माना, ग्राहक समझें अपने अधिकार Diesel News: एक उपभोक्ता की कार मिलावटी डीजल की वजह से खराब हो गई. जिसके बाद पेट्रोल पप के ऊपर तगड़ा जुर्माना लगाया गया है. हर ग्राहक को पता होना चाहिए अपने ये अधिकार. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 10 जुलाई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

Explained: पूरे भारत पर छाया मानसून! लेकिन मौसम विभाग ने बादल छंटने की दी चेतावनी, बारिश की आंख मिचौली क्यों? Monsoon 2026: IMD का कहना है कि 14% का घाटा अभी 'नॉर्मल' कैटेगरी में है. लेकिन अगले दो हफ्तों में बारिश कम होने से यह घाटा फिर से बढ़ सकता है. हालांकि, जुलाई के आखिर में फिर से बारिश की उम्मीद है. Read More

PoK में 32वें दिन भी जारी विद्रोह: मुजफ्फराबाद मार्च से पहले 1 लाख प्रदर्शनकारियों की तैयारी, पाक में हड़कंप PoK Protest: पीओके के रावलाकोट में पहले से 90 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी ईदगाह मैदान और बस स्टैंड पर बैठे हैं. वहां 4 जून से ही पाकिस्तानी रेंजर्स के 8 हजार जवान तैनात हैं. Read More

Dhamaal 4 Review: 'धमाल' फ्रेंचाइजी के फैन हैं और कॉमेडी ऑफ एरर्स पसंद करते हैं, तो ही देखिए ये फिल्म वर्ना बेकार लगेगी Dhamaal 4 Review: अजय देवगन-रितेश देशमुख की फिल्म 'धमाल 4' को लेकर काफी बज है. फिल्म में नॉनसेंस कॉमेडी है. आइए जानते हैं फिल्म कैसी बनी है. Read More

'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

विंबलडन में सचिन तेंदुलकर के साथ पहुंचे शुभमन गिल, फैंस बोले- 'सास, ससुर और दामाद एक साथ' Shubman Gill at Wimbledon 2026: शुभमन गिल विंबलडन में सचिन तेंदुलकर और उनकी वाइफ अंजलि के साथ नजर आए. तीनों को एक साथ बैठा देख लोगों ने कहा- सास, ससुर दमाम एक साथ. Read More

ENG-W vs IND-W One-off Test Live Streaming: भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें? ENG-W vs IND-W One-off Test Live Streaming: इंग्लैंड और भारत महिला टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट 10 जुलाई को लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा. ऐतिहासिक मैदान पर पहला महिला टेस्ट होगा, भारत पिछला मुकाबला जीता था. Read More

Mithun Saptahik Rashifal 12 to 18 July 2026: मिथुन वालों के लिए चुनौतीभरा सप्ताह, पर इस चतुराई से बन सकते हैं काम, देखें साप्ताहिक राशिफल Mithun Saptahik Rashifal 2026: मिथुन राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 12 से 18 जुलाई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल. Read More