एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

अब डिजिटल हुआ जीवन प्रमाण पत्र, आधार के पचड़े में पड़ने की नहीं पड़ेगी जरूरत यदि आप रिटायर्ड हैं और पेंशन का लाभ लेते हैं, तो आपको हर साल एक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता होगा. ये काम थोड़ा पेचीदा होता है. ऐसे में अब सुविधा भी डिजिटल रूप से शुरू हो गई है. Read More

'नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि...', उप चुनावों में बीजेपी की जीत पर क्या बोले पीएम मोदी उप चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि लोगों का भाजपा-एनडीए के सुशासन के एजेंडे से गहरा जुड़ाव है. Read More

'...तो शायद मैं ये पुरस्कार शेयर कर लूं', नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने लिए ट्रंप के मजे नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली नवी पिल्लई ने इस सम्मान को डोनाल्ड ट्रंप के साथ शेयर करने को लेकर मजाक किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कई मौकों पर खुद को इस सम्मान के लिए योग्य उम्मीदवार बता चुके हैं. Read More

हॉलीवुड स्टार कीगन एलन से सड़क पर मारपीट और लूट, खून से लथपथ चेहरा, बंदूक से किए कई वार हॉलीवुड अभिनेता कीगन एलन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है. इसमें एक्टर का चेहरा खून से लथपथ है. Read More

रोनित रॉय ने 5 साल के लिए किराये पर दी लग्जरी प्रॉपर्टी, हर महीने होगी इतने लाख कमाई अभिनेता रोनित रॉय ने मुंबई के अंधेरी में अपना एक ऑफिस एक स्किन और हेयर केयर कंपनी को किराये पर दिया है. इसके जरिए अभिनेता को हर महीने लाखों रुपये का किराया मिलेगा. Read More

टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलकर 'जीरो' पर आउट होने वाले बल्लेबाज, देखें पूरी लिस्ट टेस्ट क्रिकेट में ज्यॉफ एलॉट के नाम बिना रन बनाए सबसे ज्यादा 77 गेंदें खेलने का रिकॉर्ड है. जानें इस अनचाहे रिकॉर्ड से जुड़े बल्लेबाजों के बारे में. Read More

'मैंने किसी भी धर्म के बारे में...', इरफान पठान को क्यों देनी पड़ी सफाई, जानें इरफान पठान ने उनके नाम से फैल रही गलत खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी धर्म के बारे में बुरा नहीं कहा है. Read More

Aaj Ka Panchang 10 October 2026: सर्वपितृ अमावस्या, श्राद्ध मुहूर्त और राहुकाल Aaj Ka Panchang 10 October 2026: आज सर्वपितृ और शनिश्चरी अमावस्या, श्राद्ध का समय, राहुकाल, तिथि और नक्षत्र. अमावस्या रात तक है, श्राद्ध कब करें? जानें आज का पंचांग. Read More