एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

Bank of Baroda: 2 लाख की FD पर मिल सकता है इतने लाख का फिक्स्ड ब्याज, बैंक ऑफ बड़ौदा का बंपर रिटर्न ऑफर Fixed Deposit Interest: बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी योजना में 2 लाख रुपए की जमा पर 3.50% से 7.05% तक ब्याज मिलता है और वरिष्ठ नागरिकों को लगभग ₹,03,289 तक गारंटीकृत रिटर्न मिलता है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 9 मई 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

‘भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा निभा रही BJP’, शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का CM बनाने पर संजय राउत का भाजपा पर हमला Sanjay Raut on BJP: शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोगों ने, पूरी बीजेपी ने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी. Read More

भारत की स्ट्राइक का एक साल: मलबे से फिर सिर उठा रहा जैश का हेडक्वार्टर, पाक सरकार ने लुटाए 4 करोड़ Jaish-e-Mohammed Pakistan: आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के PoK हेडक्वार्टर के पुनर्निर्माण का सारा काम खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह की देखरेख में चल रहा है. Read More

Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More

ममता बनर्जी की हार से खुश हुए विवेक अग्निहोत्री, बंगालियों से कहा- आप बिना डरे चल सकते हैं विवेक अग्निहोत्री ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी सरकार पर उनकी फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ को रोकने और दबाव डालने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए है. Read More

Delhi Capitals की बढ़ीं मुश्किलें, क्या अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है टीम? जानिए पूरा समीकरण KKR से हार के बाद Delhi Capitals की प्लेऑफ राह मुश्किल हो गई है. टीम अधिकतम 14 अंक तक पहुंच सकती है, लेकिन अब उन्हें बाकी मैच जीतने के साथ दूसरे नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. Read More

LSG vs RCB: लखनऊ और आरसीबी के मुकाबले के बीच मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा, क्रुणाल पंड्या-निकोलस पूरन 'भिड़े' लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन और आरसीबी के क्रुणाल पंड्या के बीच मैदान पर बहस हो गई. ऐसा क्रुणाल की एक बाउंसर के बाद देखने को मिला. Read More

Mothers Day 2026 Sanskrit Shlok: मदर्स डे पर पढ़ें ये संस्कृत श्लोक, मातृत्व का गहरा अर्थ बताते हैं वेद-शास्त्र Mothers Day 2026 Sanskrit Shlok: मदर्स डे रविवार 10 मई को है. मातृ दिवस का दिन मां के प्रति सम्मान जताने व जीवन में उनके महत्व को समझने का दिन है. वेज-पुराणों में भी मातृत्व का गहरा अर्थ बताया गया है. Read More