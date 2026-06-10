एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 10 जून 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
गर्मियों में कैब ड्राइवर AC चलाने से क्यों करते हैं मना? जानिए क्या कहता है कानून और कंपनियों की पॉलिसी
Cab News: सभी ने अक्सर नोटिस किया होगा गर्मियों के समय कैब ड्राइवर AC चलाने से मना कर देता है. कैब ड्राइवरों के अलग-अलग कारण होते हैं, इसी वजह से पैसेंजर और ड्राइवरों के बीच विवाद भी छिड़ चुके हैं. Read More
सरकारी योजना का फायदा उठाकर शुरू किया मुर्गी पालन, आज हर महीने हो रही 50-60 हजार रुपये की कमाई
Poultry Farming: पोल्ट्री फार्मिंग आज कम निवेश में शुरू होने वाला एक बेहतरीन व्यवसाय बन चुका है, जिससे युवा आसानी से नियमित आय कमा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं. Read More
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा
बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत सभी एनडीए के नेता शामिल होंगे. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, गृहमंत्री अमित शाह, समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे. Read More
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
अमेरिका की चीन संबंधी कमेटी ने सोमवार को बयान जारी कर इसकी डिटेल शेयर की हैं. इसके मुताबिक, पेंटागन ने अपनी 1260H लिस्ट में कई कंपनियों को शामिल करने की घोषणा की है, जो कि चीनी सेना से जुड़ी हुई हैं. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
Krishnavataram Part 1 Review: 2026 की सबसे शानदार फिल्म है 'कृष्णावतारम् पार्ट 1', ऐसा लगेगा श्रीकृष्ण सिनेमा हॉल में आ गए हैं
Review: 'कृष्णावतारम्: पार्ट 1 द हार्ट (हृदयम्)' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. ये फिल्म आपको अपने भव्य इतिहास को फिर से जानने का मौका देगी. फिल्म को देखने से पहले इसका रिव्यू पढ़ लीजिए. Read More
आयरलैंड-इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की T20I टीम में मोहम्मद सिराज की जगह इस खिलाड़ी को किया गया शामिल
तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को कार्यभार प्रबंधन (वर्कलोड मैनेजमेंट) के तहत आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज से आराम दिया गया है Read More
IND vs AFG: हार्दिक पंड्या की फिटनेस को लेकर आया बड़ा अपडेट, अफगानिस्तान सीरीज में खेलेंगे या नहीं, जानिए
अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले हार्दिक पंड्या की फिटनेस को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर सीरीज में खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे. Read More
Rashifal 10 June 2026: चंद्रमा का रेवती नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों के खोलेगा भाग्य, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 10 June 2026: चंद्रमा का रेवती नक्षत्र में गोचर क्या असर दिखाएगा. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से जानें आज किन राशियों का भाग्य चमकेगा और किसे रहना होगा सावधान. Read More
Cheap Diesel: सस्ते पेट्रोल के बाद सस्ता डीजल बनाएगी सरकार, जानें क्या है आइसोब्यूटिनोल, जो डीजल में मिलाया जाएगा
Cheap Diesel: भारत सरकार सस्ता पेट्रोल देने के बाद अब लोगों को सस्ता डीजल देने के बारे में प्लानिंग कर रही है. हाल ही में भारत सरकार के मंत्री ने बताया है कि अब डीजल में आइसोब्यूटिनोल मिलाया जाएगा. Read More