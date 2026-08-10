एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 10 अगस्त 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
ट्रेन का चार्ट जारी हो गया? फिर भी बुक कर सकते हैं कन्फर्म टिकट, जानें तरीका
Current Ticket Booking: भारतीय रेलवे का ‘Charts Vacant’ फीचर चार्ट बनने के बाद भी ट्रेन में खाली सीटों की जानकारी देता है. आइए जानते हैं इस सुविधा से कन्फर्म टिकट कैसे बुक किया जा सकता है. Read More
अब हर घर बनेगा बिजली का पावरहाउस, 700 रुपये महीना देकर लगवाएं सोलर पैनल
Rooftop Solar Panel: तमिलनाडु सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इससे सब्सिडी के जरिए घरों में रूफटॉप सोलर लगाना और सस्ता होने की उम्मीद है. Read More
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
ED Chief Rahul Navin: 1993 बैच के IRS अधिकारी की सेवानिवृति की तारीख 31 जुलाई, 2027 है. इसका मतलब है कि राहुल नवीन अपने रिटायरमेंट की तारीख के बाद भी ईडी डायरेक्टर के रूप में पद पर बने रहेंगे. Read More
POK में फिर बरसीं पाकिस्तानी गोलियां! चुनाव से पहले फायरिंग, 2 की मौत
POK Protests: मतदान रोकने के लिए बाग जिले की कई सड़कों को पत्थरों के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है और चारों सीटों पर मतदान बहिष्कार का कॉल दिया गया है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
CWG 2026 के पदक विजेताओं से मिले PM मोदी, दिया ये संदेश
PM Modi Met CWG 2026 Medalist: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के सभी पदक विजेताओं से मुलाकात की. पीएम ने सभी के साथ मिलकर एक वीडियो भी बनाया और देश के नाम एक संदेश भी दिया. Read More
पिता साइकिल मैकेनिक, बेटी ने जीता गोल्ड; ABP पर बताई संघर्ष की कहानी
Asmita Dey: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के जूडो इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली अस्मिता डे ने ABP न्यूज को अपनी संघर्ष की कहानी बताई. उनके पिता साइकिल मैकेनिक थे. Read More
सुबह सावन सोमवार, शाम सोम प्रदोष...10 अगस्त को शिव पूजा के दो सबसे प्रभावी मुहूर्त, जानें किस समय क्या चढ़ाएं
Sawan Second Somwar 2026: 10 अगस्त 2026 को सावन सोमवार और सोम प्रदोष का संयोग है. जानें सुबह जलाभिषेक और शाम प्रदोष पूजा का मुहूर्त, विधि और शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं. Read More
पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले जान लें ये बातें, नहीं तो होगा नुकसान
Credit Card Tips: अगर आप लंबे समय से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक उसे बंद करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसे बंद करने से पहले इसके नुकसान के बारे में जान लें Read More