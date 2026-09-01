एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

भीड़ वाली ट्रेन से गिरकर हुई यात्री की मौत, रेलवे देगा परिवार को 8 लाख का मुआवजा भीड़ वाली ट्रेन से गिरकर यात्री की मौत के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का फैसला पलट दिया है. कोर्ट ने रेलवे को मृतक के परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है. Read More

एबीपी न्यूज़ Top 10, रात की बड़ी खबरें: पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ - रात ABP News पर रात की बड़ी खबरें: 31 अगस्त 2026 | दिनभर की दौड़ भाग में अगर आप से जरूरी खबरें छूट गई हैं तो एक क्लिक में पढ़ें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय के अलावा बिजनेस, बॉलीवुड, खेल और गैजेट की बड़ी खबरें. Read More

UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...' ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब आर-पार के मूड में नजर आ रही है. बोर्ड ने सेव इंडिया सेव शरिया कैंपेन का ऐलान किया है. इससे जुड़ा 17 सितंबर को जंतर-मंतर पर पहला प्रोग्राम होगा. Read More

नेपाल बाढ़: एक हजार के करीब पहुंचा मौत का आंकड़ा, 158 भारतीयों का रेस्क्यू नेपाल में बाढ़ की त्रासदी के छटवें दिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अबतक 955 लोगों की मौत हो चुकी है. इसमें तिब्बत में हुई मौतें भी शामिल है. भारत के 158 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है. Read More

कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के विज्ञापन पर विवाद के बाद भारत की कुंडली सितंबर तक बड़े सितारों और ब्रांड्स की छवि पर संकट का संकेत दे रही है. जानें पूरी गणना. Read More

Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More

लियोनेल मेसी के 3 रिकॉर्ड, इनका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है Lionel Messi 3 Records: लियोनल मेसी ने सोमवार को इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया. यहां जानें उनके 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड. Read More

लियोनल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, 21 साल के करियर पर लगा विराम लियोनल मेसी ने अचानक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहकर सबको हैरान कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में तीन पन्नों की चिट्ठी शेयर की, जिसमें संन्यास की बात कही. Read More

Meen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में होगा सुखद तालमेल, पिता के सहयोग से सुलझेंगे मामले Meen Rashifal 1 September 2026: 2रे चंद्रमा व वृद्धि योग से मीन राशि के दांपत्य में मधुरता, पिता से मिलेगा सहयोग! पढ़ें 1 सितंबर राशिफल. Read More