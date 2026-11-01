एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

230 रुपए के बटर में निकली फफूंद, महिला को मिला 1 लाख का हर्जाना हैदराबाद में 230 रुपये के ऑर्गेनिक बटर में फंगस मिलने पर आयोग ने रिटेलर और निर्माता को दोषी माना. दोनों महिला को 50-50 हजार, कुल 1 लाख मुआवजा देंगे. साथ ही जुर्माना, रिफंड और कानूनी खर्च भी देंगे. Read More

इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में आज महारैली, गरजेगा विपक्ष, सत्ता पक्ष का रहेगा खास फोकस CEC के खिलाफ इंडिया गठबंधन के प्रतीकात्मक ‘जन महाभियोग’ का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब रविवार को विपक्ष की रामलीला मैदान में महारैली है, बीजेपी की भी इसके जवाब में विरोध मार्च की तैयारी है. Read More

ईरान में युद्ध की तैयारी तेज? मुज्तबा खामेनेई ने सेना से कहा- हमले का मुंहतोड़ दो जवाब ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्बता खमेनेई ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है. उन्होंने सेना को जवाब देने और हथियारों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है. Read More

Explained: क्या अपने ही किराए के घर में रील बनाना मना है? उर्फी जावेद के नए विवाद के बीच समझें कानूनी नियम क्या कोई मकान मालिक या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) किसी किराएदार या फ्लैट मालिक को उसके निजी घर के अंदर वीडियो या डिजिटल कंटेंट बनाने से कानूनी तौर पर रोक सकता है? जानिए कानून क्या कहता है Read More

टाइगर श्रॉफ केस: दिल्ली पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सलमान खान के घर भी हुई थी रेकी कुनाल ने उसे अपनी गतिविधियों के बारे में बताया और बाद में हथियार लेकर मुंबई जाने के लिए तैयार किया. 15 अक्टूबर को कुनाल, राधा और बबीता को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लेकर पहुंचा. Read More

भारत की बेटी मनीषा भानवाला ने रचा इतिहास, बनीं पहली महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भानवाला भारत के लिए वर्ल्ड रेसलिंग का खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान बन गईं. उन्होंने गोल्ड मेडल यानी खिताबी मुकाबले अमेरिकी पहलवान एबिगेल नेट को हराया. Read More

चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, चीन को 5-2 से रौंदा Asian Champions Trophy 2026: भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 में चीन को 5-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह ने दो-दो गोल किए, जबकि जुगराज सिंह ने एक गोल किया. Read More

Aaj Ka Panchang 31 October 2026: शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ, जानें शुभ मुहूर्त Aaj Ka Panchang 31 October 2026: आज का पंचांग क्यों विशेष है? दिल्ली में शाम 4:57 बजे त्रिपुष्कर योग और भद्रा साथ शुरू होंगे. जानें राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त और गुरु गोचर का समय. Read More