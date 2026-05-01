एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 1 मई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Train Cancelled: रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द और डायवर्ट, भीषण गर्मी में होगी टेंशन, जानें कारण
Indian Railway: भारतीय रेलवे में हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं. गर्मियों के मौसम में लोग छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन आप भी ऐसा प्यान कर रहे हैं तो पहले जान लें कि इस समय 350 ट्रेनें रद्द की गई हैं. Read More
98745 रुपए सैलरी और जबरदस्त सुविधाएं... बैंक PO ने बता दी अपनी इनकम, सैलरी डिटेल्स वायरल
Bank PO Salary: बैंक की नौकरी कितनी फायदेमंद है इस बारे में अब तक सुना ही है, अब सोशल मीडिया पर एक कर्मचारी ने अपनी इस नौकरी के फायदे बताए हैं वो भी सैलरी स्लिप के साथ आइये बताते हैं. Read More
‘देश के गद्दारों को...’ कहना किसी समुदाय की तरफ इशारा नहीं, SC ने खारिज की अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर FIR की मांग
Supreme Court: दोनों नेताओं के भाषणों के मामले में कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और स्टेटस रिपोर्ट हमने सावधानीपूर्वक विचार किया. हमारा निष्कर्ष है कि इसमें कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है. Read More
'इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहा ईरान..', सुप्रीम नेता मोजतबा खामेनेई का सख्त अंदाज, पत्र लिखकर ट्रंप को चेताया
Iran Israel War: अमेरिकी और ईरान में तनाव एक बार फिर गहराता जा रहा है. एक तरफ युद्ध को 60 दिन पूरे हो रहे हैं, तो वहीं ईरान के सुप्रीम नेता ने लेटर लिखकर अमेरिका को चेताया है. Read More
रिजेक्शन की वजह से खुली अनुष्का शर्मा की किस्मत, ऐसे मिला 'रब ने बना दी जोड़ी' में तानी का किरदार
अनुष्का शर्मा को लगातार रिजेक्शन मिले, लेकिन ‘रब ने बना दी जोड़ी’ के स्क्रीन टेस्ट से उनकी किस्मत बदल गई. उन्हें इस मौके की उम्मीद भी नहीं थी. Read More
समय रैना ने की नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive की घोषणा, एक बार फिर सुर्खियां बटोरने को हैं तैयार
Samay Raina Stand Up: समय रैना अपने नए स्टैंड-अप स्पेशल Still Alive के साथ दमदार वापसी करने जा रहे हैं. Still Alive केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि समय रैना के करियर के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक है. Read More
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
Pakistan Super League 2026: स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होगए जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटका. Read More
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
अरुण जेटली स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में जोश हेजलवुड ने डीसी के खिलाफ 3.3 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवरों में सिर्फ 5 विकेट देकर 3 विकेट हासिल किए. Read More
Buddha Purnima 2026: क्या हैं बुद्ध के '5 नियम' और 4 सत्य? जानें इस दिन किस रंग के कपड़े पहनना होगा शुभ!
Buddha Purnima 2026: क्या आप जानते हैं बुद्ध के वो 5 नियम जो बदल सकते हैं आपकी किस्मत? जानें इस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना है शुभ और क्या है 4 आर्य सत्यों का रहस्य. पूरी जानकारी यहां पढ़ें. Read More
SBI Credit Card: एसबीआई कार्ड यूजर्स ध्यान दें! 1 मई से बदल रहे हैं ये जरूरी नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
SBI Credit Card Rules Update: SBI कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. 1 मई से कार्ड के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रह हैं. जानिए क्या हैं ये बदलाव. Read More
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Source: IOCL