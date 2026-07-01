हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग

ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 1 जुलाई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.

Written By : एबीपी न्यूज़ ब्यूरो |  Updated at : 01 Jul 2026 06:30 AM (IST)
Preferred Sources

  1. Rishikesh Tourism Update: ऋषिकेश में राफ्टिंग पर लगेगा ब्रेक, आज से बंद होगी एडवेंचर एक्टिविटी, जानें वजह

    Rishikesh Tourism Update: क्या आप आने वाले दिनों में ऋषिकेश राफ्टिंग का आनंद लेने जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई यानी कल से टूरिस्ट इस एडवेंचर का मजा नहीं ले पाएंगे. Read More

  2. Traffic Rule: कार में स्मोकिंग करते हैं तो हो जाएं सावधान, लग सकता है भारी चालान और हो सकती है कार्रवाई

    Traffic Rule: आप भी कार में स्मोकिंग करते हैं तो आज ही ट्रैफिक नियमों के बारे में जान लें, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान स्मोकिंग करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. ऐसा करने पर जुर्माना भी लग सकता है. Read More

  3. Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'

    'ऑपरेशन सिंदूर' में 1000 पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के बाद भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध की नई रणनीति अपनाई. रिटायर होते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी भविष्य की ड्रोन फोर्स की मजबूत नींव छोड़ गए. Read More

  4. सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील

    Indus Water Treaty: शहबाज सरकार के अधिकारी ने कहा कि चिनाब नदी के पानी के बहाव में होने वाला बदलाव पाकिस्तान के लिए रणनीतिक खतरा है. पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है. Read More

  5. 'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में

    July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More

  6. रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल

    एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More

  7. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्यों फैन्स हुए परेशान? कहा- ऐसा लगता है शरीर जवाब दे देगा

    डलास में वर्ल्ड कप मैच देखने पहुंचे प्रशंसकों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. हवा का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं सड़कों और फुटपाथों की सतह 50 डिग्री सेल्सियस तक है. Read More

  8. एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान! इस खिलाड़ी को किया गया बाहर! देखिए सबके नाम

    Asian Games के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है. इस टीम में चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लेते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज़ यास्तिका भाटिया को टीम से बाहर रखा है. Read More

  9. Rashifal 1 July 2026: मेष से मीन तक 1 जुलाई का राशिफल, इन 4 राशियों को होगा खास मुनाफा, लक्ष्मी जी रहेंगी प्रसन्न

    Rashifal 1 July 2026: कन्या वाले परिवार से विवाद न करें, धनु को शुभ कार्य में जाने का अवसर मिलेगा, मिथुन वाले बिजनेसमैन को विशेष लाभ. जानें मेष से मीन का भाग्य. Read More

  10. Gold Price: सोने के साथ पिछले 18 सालों में ऐसा नहीं हुआ, जो जून में हुआ, 2008 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज

    Gold Price: बीते दिनों कई बार सोने के दामों में उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन जून के आखिरी दिन यानी मंगलवार को जो गिरावट दामों में देखी गई है वो पिछले 18 साल में पहली बार देखने को मिल रही है. Read More

Published at : 01 Jul 2026 06:30 AM (IST)
Tags :
Hindi News Hindi News Headlines Hindi Samachar Top Hindi News Hindi News Headlines Today Latest News In Hindi Breaking News In Hindi ताजा ख़बरें Breaking News Top News Top Headlines Morning Headlines Morning Headlines Hindi Todays Morning Headlines Breakfast News In Hindi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal Politics: 'टीएमसी के 450 करोड़ फ्रीज' पर रिजु दत्ता का बड़ा दावा, बोले-फ्रीज खातों को लेकर पार्टी इतनी बेचैन क्यों है?
'टीएमसी के 450 करोड़ फ्रीज' पर रिजु दत्ता का बड़ा दावा, बोले-फ्रीज खातों को लेकर पार्टी इतनी बेचैन क्यों है?
विश्व
Pakistan Adiala Jail Escape: 'मिर्ची' मारकर पुलिस को चकमा... चलते जेल वैन से 14 कैदी फरार, पाकिस्तान में मचा हड़कंप
'मिर्ची' मारकर पुलिस को चकमा... चलते जेल वैन से 14 कैदी फरार, पाकिस्तान में मचा हड़कंप
इंडिया
Indian Army Chief Retirement: 'चीन-पाक सुन लें...' सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा संदेश, भारत की सैन्य तैयारी पर क्या बोले?
चीन-पाक सुन लें...' सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा संदेश, भारत की सैन्य तैयारी पर क्या बोले?
इंडिया
8 की गिरफ्तारी, 20 दिनों तक FIR का इंतजार और एक सवाल…, शक की सुई चंपत राय पर ही क्यों अटकी?
8 की गिरफ्तारी, 20 दिनों तक FIR का इंतजार और एक सवाल…, शक की सुई चंपत राय पर ही क्यों अटकी?
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
विश्व
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget