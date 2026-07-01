एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 1 जुलाई 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
Rishikesh Tourism Update: ऋषिकेश में राफ्टिंग पर लगेगा ब्रेक, आज से बंद होगी एडवेंचर एक्टिविटी, जानें वजह
Rishikesh Tourism Update: क्या आप आने वाले दिनों में ऋषिकेश राफ्टिंग का आनंद लेने जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई यानी कल से टूरिस्ट इस एडवेंचर का मजा नहीं ले पाएंगे. Read More
Traffic Rule: कार में स्मोकिंग करते हैं तो हो जाएं सावधान, लग सकता है भारी चालान और हो सकती है कार्रवाई
Traffic Rule: आप भी कार में स्मोकिंग करते हैं तो आज ही ट्रैफिक नियमों के बारे में जान लें, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान स्मोकिंग करना नियमों का उल्लंघन माना जाता है. ऐसा करने पर जुर्माना भी लग सकता है. Read More
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'ऑपरेशन सिंदूर' में 1000 पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के बाद भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध की नई रणनीति अपनाई. रिटायर होते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी भविष्य की ड्रोन फोर्स की मजबूत नींव छोड़ गए. Read More
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
Indus Water Treaty: शहबाज सरकार के अधिकारी ने कहा कि चिनाब नदी के पानी के बहाव में होने वाला बदलाव पाकिस्तान के लिए रणनीतिक खतरा है. पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है. Read More
'द ओडिसी' से 'मोआना' तक...जुलाई में मचेगी हॉलीवुड की धूम, आ रही हैं ये 5 फिल्में
July 2026 Hollywood Release: जुलाई में कई हॉलीवुड फिल्में भारतीय सिनेमाघरों में आने वाली हैं. दर्शकों को एक-दो नहीं, बल्कि अगले महीने सिनेमाघरों में पांच-पांच हॉलीवुड फिल्में मिलेंगी. Read More
रीज विदरस्पून के बेटे ने ग्रेजुएशन की कंप्लीट, एक्ट्रेस बोलीं- चार साल की मेहनत का मिला फल
एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस समय काफी वायरल हो रहा है. उन्होंने बेटे डीकन की ग्रेजुएशन से जुड़ी फोटोज शेयर कर बताया कि उनके बेटे ने सफलता के लिए लगातार चार साल तक मेहनत की. Read More
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्यों फैन्स हुए परेशान? कहा- ऐसा लगता है शरीर जवाब दे देगा
डलास में वर्ल्ड कप मैच देखने पहुंचे प्रशंसकों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है. हवा का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं सड़कों और फुटपाथों की सतह 50 डिग्री सेल्सियस तक है. Read More
एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान! इस खिलाड़ी को किया गया बाहर! देखिए सबके नाम
Asian Games के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है. इस टीम में चयनकर्ताओं ने बड़ा फैसला लेते हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज़ यास्तिका भाटिया को टीम से बाहर रखा है. Read More
Rashifal 1 July 2026: मेष से मीन तक 1 जुलाई का राशिफल, इन 4 राशियों को होगा खास मुनाफा, लक्ष्मी जी रहेंगी प्रसन्न
Rashifal 1 July 2026: कन्या वाले परिवार से विवाद न करें, धनु को शुभ कार्य में जाने का अवसर मिलेगा, मिथुन वाले बिजनेसमैन को विशेष लाभ. जानें मेष से मीन का भाग्य. Read More
Gold Price: सोने के साथ पिछले 18 सालों में ऐसा नहीं हुआ, जो जून में हुआ, 2008 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज
Gold Price: बीते दिनों कई बार सोने के दामों में उतार चढ़ाव देखा गया है, लेकिन जून के आखिरी दिन यानी मंगलवार को जो गिरावट दामों में देखी गई है वो पिछले 18 साल में पहली बार देखने को मिल रही है. Read More