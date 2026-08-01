एबीपी न्यूज़ Top 10, मॉर्निंग बुलेटिन: सुबह की शुरुआत एबीपी न्यूज़ की खबरों के साथ, पढ़ें- देश-दुनिया की सभी बड़ी खबरें एक साथ -मॉर्निंग
ABP News पर सुबह की बड़ी खबरें: 1 अगस्त 2026 की बड़ी खबरें, देश-विदेश की बड़ी या ब्रेकिंग खबरें हों या क्रिकेट का रोमांच, बॉलीवुड की गॉसिप हो या मार्केट का उतार चढ़ाव. नए गैजेट्स, गाड़ियों का अलर्ट या नौकरियों की जानकारियां. एक क्लिक में पाएं सभी खबरें एक साथ.
फ्लाइट में थे ग्राहक और BSNL ने थमा दिया 65 हजार का बिल, कोर्ट पहुंचा मामला
BSNL Mobile Data Charges: फ्लाइट में सफर के दौरान 65 हजार रुपये से ज्यादा का गलत इंटरनेशनल रोमिंग डेटा चार्ज लगाने पर कंज्यूमर कोर्ट ने BSNL को चार्ज हटाने और ग्राहक को 30 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया. Read More
Insurance Claim: एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस है तो बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं? कोर्ट ने बताया
Insurance Claim: क्या आप जानते है कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाए तो आप बीमा क्लेम कर सकते हैं या नहीं? इस बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला. Read More
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
सोनम वांगचुक ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है, दोस्तों में मैं अपने गांव पहुंच गया हूं. मेरे पीछे डूबता सूरज और सिंधु नदी है. यहां मैं विश्राम कर रहा हूं. दोबारा उर्जा प्राप्त कर रहा हूं. Read More
स्पेन के स्यूटा शहर में घुसे अवैध प्रवासी, यूरोप में अलर्ट!
स्यूटा की सरकार के प्रमुख जुआन जीसस विवास ने एक बयान में कहा कि कल से अब तक लगभग 60 हजार लोग इस क्षेत्र में घुस चुके हैं. स्यूटा की आबादी लगभग 83 हजार के आसपास है. Read More
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
Friday Theatre Release 17 July: इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर कई फिल्मों का क्लैश होगा. इनमें द ओडिसी भी शामिल है. यहां फ्राइडे को थिएटर में रिलीज हो रही फिल्मों की पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. Read More
The Odyssey Review: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा
The Odyssey Review: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म में मैट डेमन लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म का रिव्यू कैसा है. Read More
कॉमनवेल्थ गेम्स में Asmita Dey ने बदला 92 साल पुराना इतिहास, हर्ष सिंह को भी गोल्ड
Asmita Dey Gold Medal CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए अस्मिता डे और हर्ष सिंह नए जूडो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. Read More
Neeraj Chopra Final: कितने बजे शुरू होगा नीरज चोपड़ा का फाइनल मैच? कब और कहां देखें लाइव
Commonwealth Games Javelin Throw Final Live Streaming: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के फाइनल में नीरज चोपड़ा समेत भारत के 3 एथलीट गोल्ड मेडल के लिए दावेदारी पेश कर रहे होंगे. Read More
Chor Panchak 2026: आज से चोर पंचक शुरू, क्यों ये माना जा रहा ये खतरनाक, किन चीजों से बचकर रहें
Chor Panchak July 2026: 31 जुलाई से 4 अगस्त तक चोर पंचक रहेंगे. इसमें धन से जुड़े कुछ खास नियमों का पालन करें नहीं तो धन हानि और बड़े नुकसान हो सकते हैं. Read More
Ethanol: एथेनॉल नहीं होता तो आज 125 रुपए लीटर होता पेट्रोल का दाम, सरकार ने संसद में कहा
E20 Fuel: भारत सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान E20 पेट्रोल का बचाव किया है. सरकार का कहना है कि गाड़ियां अगर पुरानी होंगी तो भी कोई नुकसान नहीं होगा. Read More