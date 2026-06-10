पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और कांग्रेस के संभावित विलय को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. एक ओर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा है कि राजनीति संभावनाओं की कला है और भविष्य में कुछ भी हो सकता है, वहीं टीएमसी से निष्कासित नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने ऐसे किसी भी विलय की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है. इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि उन्हें किसी संभावित विलय की जानकारी नहीं है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा, "राजनीति संभावनाओं की कला है. इसलिए कल क्या होगा, यह कोई नहीं कह सकता." उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बताते हुए कहा कि वे लगातार आरएसएस की विचारधारा और भाजपा की कथित तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. शुभंकर सरकार ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी देश के वंचित और पीड़ित वर्गों की आवाज बनें और भविष्य में प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व करें.

#WATCH | Kolkata: West Bengal: On speculations of TMC-Congress merger, State Congress President Subhankar Sarkar says, "Politics is the art of possibilities. So, anything can happen tomorrow... Our leader, the nation's leader, Rahul Gandhi, has been fighting relentlessly against… pic.twitter.com/bsdEPhBbnP — ANI (@ANI) June 10, 2026

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दरवाजे उन सभी लोगों और दलों के लिए खुले हैं जो राहुल गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करते हैं. साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "जिसमें हिम्मत नहीं होगी, वह कांग्रेस में शामिल नहीं होगा, गलत व्यक्ति हमेशा किसी वॉशिंग मशीन की तलाश करेगा."

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उधर दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन अटकलों पर कहा कि वे किसी भी संभावित बातचीत या बैठक के बारे में जानकारी नहीं रखते. उन्होंने कहा, "राहुल गांधी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक हैं, लेकिन बैठकों में क्या चर्चा हो रही है, मैं बाहर से कैसे बता सकता हूं? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं."

#WATCH | Delhi: Senior Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury says, “…They are all leaders of our party; Rahul Gandhi is one of the party's most prominent, top-ranking leaders...What exactly is being discussed during these meetings? How could I say from the outside? I am not an… pic.twitter.com/NwikkojBgY — ANI (@ANI) June 10, 2026

अधीर रंजन ने स्पष्ट किया कि उन्हें बंगाल में किसी विलय या राजनीतिक समझौते की जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा, "यदि कोई औपचारिक निर्णय लिया जाएगा तो हमें विश्वास में लिया जाएगा. फिलहाल मैं पूरी तरह अंधेरे में हूं." उन्होंने टीएमसी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर बिखराव दिखाई दे रहा है और उसके वरिष्ठ नेता अब कांग्रेस नेतृत्व से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं कोलकाता में टीएमसी से निष्कासित नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने कांग्रेस के साथ विलय की खबरों को सिरे से नकार दिया. उन्होंने कहा, "हम नहीं जा रहे हैं, तो फिर कौन जा रहा है? सांसद नहीं जा रहे. लोकसभा के 20 सांसद नहीं जा रहे. राज्यसभा के दो सांसद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और मेरी जानकारी के अनुसार और भी इस्तीफे होंगे."

Kolkata, West Bengal: On reports of Congress and TMC coming together, LoP and expelled TMC leader Ritabrata Banerjee says, “We are not going, so who is going? The MPs are not going. Twenty Lok Sabha MPs are not going. Two Rajya Sabha MPs have already resigned, and more will… pic.twitter.com/LKkQ4xF6Sh — IANS (@ians_india) June 10, 2026

उन्होंने आगे कहा, "64 विधायक कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं. सांसद नहीं जा रहे, विधायक नहीं जा रहे और जहां तक मेरी जानकारी है, नगरपालिकाएं और जिला परिषदें भी नहीं जाएंगी. कांग्रेस के साथ विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता."

इन परस्पर विरोधी बयानों के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि अभी तक न कांग्रेस और न ही टीएमसी की ओर से किसी संभावित विलय या औपचारिक गठजोड़ को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा की गई है, लेकिन नेताओं के बयानों ने राजनीतिक हलकों में अटकलों को और बढ़ा दिया है.

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