इस राज्य में एनालॉग पनीर पर लगा बैन, बेचते पकड़े गए तो होगा एक्शन!

तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने पूरे राज्य में नॉन-डेयरी या आर्टिफिशियल पनीर (जिसे आमतौर पर एनालॉग पनीर कहा जाता है) के बनाने, प्रोसेस करने, स्टोर करने, बांटने, ट्रांसपोर्ट करने और बेचने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा के मकसद से यह अहम कदम उठाया गया है.

फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत जारी यह रोक 10 सितंबर, 2026 से शुरू होकर एक साल तक लागू रहेगी. तेलंगाना गजट के एक खास एडिशन में छपी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह रोक पब्लिक हेल्थ के हित में लगाई गई है, और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

आदेश में यह साफ किया गया है कि नोटिफिकेशन में किसी भी ऐसी चीज पर रोक नहीं लगाई गई है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत बने नियमों के अनुसार खास तौर पर स्टैंडर्डाइज़्ड है और जिसे उसके तय नाम और शर्तों के तहत कानूनी रूप से बनाया और बेचा जाता है. इसका मतलब है कि असली डेयरी पनीर और दूसरे स्टैंडर्डाइज़्ड प्रोडक्ट मिलते रहेंगे.