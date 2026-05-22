PM मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले विक्रम को मिली सिक्योरिटी, पाकिस्तान-बांग्लादेश से मिल रही धमकी

Jhalmuri Vendor Get Security After Threat Call: जिस झालमुड़ी ने पूरे बंगाल चुनाव की तस्वीर बदल दी थी, अब उसी जगह से जुड़ी बड़ी खबर आई है. यहां झारग्राम में एक दुकान से पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई थी. इसके बाद इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैल गई थी. पीएम मोदी ने 10 रुपये भी दिए थे. लेकिन झालमुड़ी विक्रेता को लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उसे सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई है. सीआरपीएफ के जवान उसकी दुकान के बाहर पहरा देते नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे धमकी भरे कॉल

IANS न्यूज एजेंसी से बात करते हुए, झालमुड़ी विक्रेता विक्रम साहू ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान से फोन कर धमकी दी जा रही है. वह मुझे बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं. हालांकि मेरी तरफ से उन्हें कुछ नहीं कहा गया है. बस फोन काट देता हूं. इसके बाद बांग्लादेश से भी फोन आ रहे हैं. इसमें पूछा जा रहा है कि मैं जिंदा हूं या नहीं. वह लगातार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हैं. मुझे अनजान नंबरों से फोन आ रहे हैं. इनमें अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है. इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं.

Jhargram, West Bengal: The Jhalmuri vendor, who had once served jhalmuri to the Prime Minister Narendra Modi, has claimed that he is receiving threats from Pakistan and Bangladesh



Jhalmuri vendor Vikram Sao says, "They are calling from Pakistan and threatening that they will… pic.twitter.com/xJOe4cwuQI — IANS (@ians_india) May 22, 2026

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विक्रम ने कहा है कि उन्हें बहुत डर लगता है. साइकिल से अकेले घर जाते हैं. फैमिली में अकेले ही कमाने वाला हूं. पीएम मोदी से अपील करता हूं कि हमारी सेफ्टी का ध्यान दें.

विक्रम को सुरक्षा मिल गई है, धमकी भरे कॉल के बाद की थी शिकायत

विक्रम ने बताया कि इन फोनों से जुड़ी शिकायत उन्होंने पुलिस प्रशासन से की थी. इसके बाद उन्हें सुरक्षा देने का आश्वासन दिया गया था. पुलिस के अधिकारी भी दुकान तक आए थे. अब सुरक्षा मिल गई है. ऐसे में दुकान से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं, जहां विक्रम की सुरक्षा में जवान तैनात है.

बता दें, झारग्राम में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने एक लोकल दुकानदार के यहां गाड़ी रोककर झालमुड़ी खाई थी. अब उसी दुकानदार को पाकिस्तान और बांग्लादेश से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं. हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था. राज्य में पहली बार पार्टी ने सरकार बनाई है.

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