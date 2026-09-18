SC का इंडियन ऑयल को आदेश, महिला को चुकाएं 12 लाख रुपये, क्या है पूरा मामला?

नई दिल्लीः देश के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने IOC (इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन) को सुमित्रा को 12 लाख रुपये देने का आदेश दिया। SC ने गुरुवार (17 सितंबर) को आईओसी को दिए आदेश में कहा कि आईओसी को उक्त महिला को 12 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। सुमित्रा जो एक हरियाणवी महिला हैं, उन्हें इस मामले में जीत मिली। SC की अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की दो सदस्यीय बेंच ने तत्कालीन भारत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संस्थान ने महिला का अनादर किया वो भी एक पीएसयू होते हुए जो स्वीकार्य नहीं है।

मामला क्या है-जानें?

1988 में करनाल में आईओसी के एक बॉटलिंग प्लांट में सुमित्रा ने जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां चुने गए 49 कैंडिडेट्स में से उनका नाम था। हालांकि वह शैक्षणिक रूप से क्वालिफाइड थी और सारी योग्यताओं के मानकों पर खरी उतरती थी फिर भी आईओसी ने उसकी भर्ती को ये कहते हुए मना कर दिया कि वह महिला हैं। आईओसी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा कि उनके यहां जिस तरह की नौकरी सुमित्रा को उस समय दी गई थी उस समय पुरुषों के साथ काम करने का माहौल-तरीका तथा काम का स्वरूप और काम के घंटे अजीब थे, इसलिए याचिकाकर्ता को इस जॉब के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।

1988 में चयनित होने के बावजूद महिला को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया

कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करते हुए कहा कि करनाल की निवासी सुमित्रा जो कि अब 63 साल की हैं और रिटायरमेंट की आयु के ऊपर हैं, को अपने दावे के लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए तीन दशक से ज्यादा हो चुके हैं। केवल महिला होने के कारण उसे इस बात से वंचित नहीं किया जा सकता कि महिलाओं को भारी गैस सिलेंडर नहीं उठाने देना चाहिए। 38 साल पहले के इस मामले में सुमित्रा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय मिला।

SC ने इंडियन ऑयल की दलील को किया खारिज

SC ने कंपनी के तर्काधार (दलील) को खारिज करते हुए कहा कि "चाहे दिन हो या रात, जब आदमी घर पर नहीं होते हैं तब महिला ही होती है जो कि घरों में गैस सिलेंडर उठाती है और उसे बदलती हैं, और आपने केवल इस कारण से उसकी नियुक्ति को मना कर दिया कि वो एक महिला है। ये पूरी महिला जाति का अपमान है।"

38 साल से लड़ाई लड़ रही हैं याचिकाकर्ता

सुमित्रा ने सबसे पहले ट्रायल कोर्ट का रुख किया जिसने 1990 में आईओसी को कहा कि वह याचिकाकर्ता को मज़दूर के अलावा कोई और पद दे। हालांकि आईओसी ने इस आदेश को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने इस केस को अपने आदेश में 2025 में पलट दिया जिसके खिलाफ महिला ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की।



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