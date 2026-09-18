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हिंदी न्यूज़न्यूज़SC का इंडियन ऑयल को आदेश, महिला को चुकाएं 12 लाख रुपये, क्या है पूरा मामला?

SC का इंडियन ऑयल को आदेश, महिला को चुकाएं 12 लाख रुपये, क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को एक महिला को 12 लाख रुपये देने का आदेश दिया। जानें 38 साल से चल रहे इस मामले को जिसमें याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला।

Written By : मीनाक्षी प्रकाश, मीनाक्षी प्रकाश |  Curated By: मीनाक्षी प्रकाश |  Edited By: Meenakshi Prakash |  Updated at : 18 Sep 2026 04:52 PM (IST)
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नई दिल्लीः देश के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने IOC (इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन) को सुमित्रा को 12 लाख रुपये देने का आदेश दिया। SC ने गुरुवार (17 सितंबर) को आईओसी को दिए आदेश में कहा कि आईओसी को उक्त महिला को 12 लाख रुपये मुआवजा देना होगा। सुमित्रा जो एक हरियाणवी महिला हैं, उन्हें इस मामले में जीत मिली। SC की अरविंद कुमार और विपुल एम पंचोली की दो सदस्यीय बेंच ने तत्कालीन भारत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संस्थान ने महिला का अनादर किया वो भी एक पीएसयू होते हुए जो स्वीकार्य नहीं है।

मामला क्या है-जानें?

1988 में करनाल में आईओसी के एक बॉटलिंग प्लांट में सुमित्रा ने जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहां चुने गए 49 कैंडिडेट्स में से उनका नाम था। हालांकि वह शैक्षणिक रूप से क्वालिफाइड थी और सारी योग्यताओं के मानकों पर खरी उतरती थी फिर भी आईओसी ने उसकी भर्ती को ये कहते हुए मना कर दिया कि वह महिला हैं। आईओसी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में कहा कि उनके यहां जिस तरह की नौकरी सुमित्रा को उस समय दी गई थी उस समय पुरुषों के साथ काम करने का माहौल-तरीका तथा काम का स्वरूप और काम के घंटे अजीब थे, इसलिए याचिकाकर्ता को इस जॉब के लिए उपयुक्त नहीं माना गया।

1988 में चयनित होने के बावजूद महिला को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया

कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करते हुए कहा कि करनाल की निवासी सुमित्रा जो कि अब 63 साल की हैं और रिटायरमेंट की आयु के ऊपर हैं, को अपने दावे के लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए तीन दशक से ज्यादा हो चुके हैं। केवल महिला होने के कारण उसे इस बात से वंचित नहीं किया जा सकता कि महिलाओं को भारी गैस सिलेंडर नहीं उठाने देना चाहिए। 38 साल पहले के इस मामले में सुमित्रा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय मिला।

SC ने इंडियन ऑयल की दलील को किया खारिज

SC ने कंपनी के तर्काधार (दलील) को खारिज करते हुए कहा कि "चाहे दिन हो या रात, जब आदमी घर पर नहीं होते हैं तब महिला ही होती है जो कि घरों में गैस सिलेंडर उठाती है और उसे बदलती हैं, और आपने केवल इस कारण से उसकी नियुक्ति को मना कर दिया कि वो एक महिला है। ये पूरी महिला जाति का अपमान है।"

38 साल से लड़ाई लड़ रही हैं याचिकाकर्ता

सुमित्रा ने सबसे पहले ट्रायल कोर्ट का रुख किया जिसने 1990 में आईओसी को कहा कि वह याचिकाकर्ता को मज़दूर के अलावा कोई और पद दे। हालांकि आईओसी ने इस आदेश को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। अदालत ने इस केस को अपने आदेश में 2025 में पलट दिया जिसके खिलाफ महिला ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की।


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About the author मीनाक्षी प्रकाश

मीनाक्षी प्रकाश इस समय abp न्यूज में बिजनेस सेक्शन के कामकाज को देख रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता के करियर की शुरुआत देश के सबसे बड़े आर्थिक पोर्टल मनीकंट्रोल डॉटकॉम के हिंदी संस्करण हिंदी.मनीकंट्रोल डॉटकॉम के साथ की थी. भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय राजनीति से जुड़े विषयों पर भी इनकी नजर रहती है.
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Published at : 18 Sep 2026 04:52 PM (IST)
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SUPREME COURT
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