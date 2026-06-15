US-ईरान डील के ऐलान पर रूस से आया बड़ा बयान, यूक्रेन वॉर में अमेरिका की भूमिका पर उठाए ये सवाल

ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते को लेकर रूस की तरफ से बयान सामने आया है. रूस ने साथ ही अमेरिका पर यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में बातचीत का नेतृ्त्व कर रहे अमेरिका को लेकर भी बयान दिया है. मास्को की तरफ से यह बयान विदेशी खुफिया प्रमुख सर्गेई नारिशकिन ने दिया है.

उन्होंने अमेरिका और ईरान बीच हुई डील पर बयान देते हुए कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान ने समझौते की दिशा में काफी प्रगति की है. लेकिन शांति अभी भी नाजुक बनी हुई है. नारिशकिन ने रूसी सरकारी समाचार एजेंसी Tass को बताया कि शांति अभी भी नाजुक है. हालांकि, दोनों पक्षों ने मध्यस्थों के साथ मिलकर जो शुरुआती समझौता-पत्र तैयार करने का व्यापक काम किया है, उससे उम्मीद बंधती है कि अगर आखिरकार इस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की कोशिशें जारी रहेंगी.

रूस और यूक्रेन युद्ध पर क्या दिया बयान

नारिशकिन ने बताया कि ईरान का करीबी सहयोगी रूस खुद चार साल से ज़्यादा समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है, जबकि इस संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में हो रही बातचीत अभी रुकी हुई है क्योंकि ट्रंप प्रशासन का ध्यान मध्य पूर्व पर केंद्रित है.

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28 फरवरी से शुरू हुई थी यूएस-ईरान के बीच जंग

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी. ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई जंग के पहले दिन ही मारे गए. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया. 8 अप्रैल 2026 को यूएस ईरान के बीच सीजफायर पर सहमति बनी थी. इसके बाद शांति समझौते को लेकर मध्यस्थों के जरिए बातचीत की जा रही थी. जून में इसी सप्ताह तब हालात और नाजुक हो गए, जब ईरान द्वारा यूएस के अपाचे हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने के बाद दोबारा हमले शुरू हुए थे.

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