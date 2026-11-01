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हिंदी न्यूज़न्यूज़रामलीला मैदान से राहुल गांधी बोले, '2024 का चुनाव अवैध, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'

रामलीला मैदान से राहुल गांधी बोले, '2024 का चुनाव अवैध, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'

राहुल गांधी ने रामलीला मैदान पर सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मेगा रैली को संबोधित करते हुए, तमाम तरह के बातें कहते हुए, संविधान को सबसे बड़ा बताया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 01 Nov 2026 04:26 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में मेगा रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार और सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आपने देश को संदेश भेजना था. मोदी - अमित शाह - ज्ञानेश कुमार को संदेश भेजना था, वो संदेश भेजा है.

राहुल ने कहा, 'ये एक राजनीतिक पार्टियों की आवाज नहीं है. ये युवाओं, मजदूरों की आवाज है. हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे. जितना भी पावर पैसा है, आप संविधान से बड़े नहीं हो, संविधान सबसे बड़ा है.' 

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राहुल ने कहा कि सालों सो वोट चोरी हो रही है. ममता बनर्जी ने कहा, महाराष्ट्र, कर्मनाटक, एमपी में वोट चोरी हुई है. 2024 के चुनाव के बाद साढ़े 13 कड़ोर वोटरलिस्ट से बाहर निकाला. 7 वोटर में से एक वोट को निकाला गया. 15 फीसदी वोटरों को निकाला गया. 2024 में सिर्फ 3 फीसदी का फर्क था. उसके बाद 15 फीसदी वोटरों को निकाल दिया गया. इसका मतलब 2024 का चुनाव गैरकानूनी था, वोट चोरी का चुनाव था.

 

अपडेट जारी है.... 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 01 Nov 2026 04:18 PM (IST)
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