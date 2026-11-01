रामलीला मैदान से राहुल गांधी बोले, '2024 का चुनाव अवैध, CEC ज्ञानेश कुमार जेल जाएगा'

इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में मेगा रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ज्ञानेश कुमार और सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आपने देश को संदेश भेजना था. मोदी - अमित शाह - ज्ञानेश कुमार को संदेश भेजना था, वो संदेश भेजा है.

राहुल ने कहा, 'ये एक राजनीतिक पार्टियों की आवाज नहीं है. ये युवाओं, मजदूरों की आवाज है. हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे. जितना भी पावर पैसा है, आप संविधान से बड़े नहीं हो, संविधान सबसे बड़ा है.'

LIVE: Vote Bachao, Desh Bachao Maha Rally | Ramlila Maidan, New Delhi https://t.co/BIcp9UOY1a — Congress (@INCIndia) November 1, 2026

राहुल ने कहा कि सालों सो वोट चोरी हो रही है. ममता बनर्जी ने कहा, महाराष्ट्र, कर्मनाटक, एमपी में वोट चोरी हुई है. 2024 के चुनाव के बाद साढ़े 13 कड़ोर वोटरलिस्ट से बाहर निकाला. 7 वोटर में से एक वोट को निकाला गया. 15 फीसदी वोटरों को निकाला गया. 2024 में सिर्फ 3 फीसदी का फर्क था. उसके बाद 15 फीसदी वोटरों को निकाल दिया गया. इसका मतलब 2024 का चुनाव गैरकानूनी था, वोट चोरी का चुनाव था.

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