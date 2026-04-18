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हिंदी न्यूज़न्यूज़राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी FIR, हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता मामले में लगाई रोक

राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी FIR, हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता मामले में लगाई रोक

कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करने के ओपन कोर्ट के फैसले को आदेश को रोक दिया है. ऐसी सूरत में अभियुक्त को नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है. 

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 18 Apr 2026 06:58 PM (IST)
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Rahul Gandhi Citizenship Case: राहुल गांधी पर दिए एक फैसले पर अब इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ  बेंच ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध FIR दर्ज करने के ओपन कोर्ट के फैसले को आदेश को रोक दिया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आदेश जारी करते हुए शुक्रवार की सुनवाई में याचिकाकर्ता समेत केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों से पूछा था कि क्या इस मामले में विपक्षी संख्या एक यानी राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए?

अभियुक्त को नोटिस भेजा जाना अनिवार्य: अदालत

इस पर वकीलों ने कोर्ट को नोटिस नहीं जारी करने की आवश्यकता बताई. इस पर ओपन कोर्ट ने FIR दर्ज का आदेश पारित कर दिया.  लेकिन आदेश टाइप होने और उसपर साइन होने से पहले जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने पाया कि इलाहबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने साल 2014 में पारित कर एक आदेश में कहा कि FIR दर्ज किए जाने की मांग वाले प्रार्थना पत्रों को खारिज होने पर पुनरीक्षण याचिका पोषणीय है. ऐसी सूरत में अभियुक्त को नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है. अब मामले में सुनवाई 20 अप्रैल को की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी पर होगी FIR, जानें इसमें कितनी है सजा?

राहुल गांधी के खिलाफ लगी याचिका को अदालत कर चुकी खारिज

इससे पहले कर्नाटक के रहने वाले याची एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के विरुद्ध कथित दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज कर विवेचना का आदेश ओपन कोर्ट में डिक्टेट किया था. याची ने अपनी याचिका में राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए थे. हालांकि, निचली अदालत उनकी याचिका खारिज कर चुकी है. इससे पहले 17 दिसंबर 2025 को याचिकाकर्ता के अनुरोध पर लखनऊ खंडपीठ ने रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया. इसके बाद 28 जनवरी 2026 को याचिका खारिज कर दी गई. 

यह भी पढ़ें:  Women Reservation Bill: संसद में 54 वोट से कैसे गिर गया महिला आरक्षण से जुड़ा बिल, अब तक पेश हुए और बिल मोदी सरकार ने कैसे कराए पास?

Published at : 18 Apr 2026 06:33 PM (IST)
Tags :
High Court Breaking News Abp News RAHUL GANDHI
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