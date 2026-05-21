WEST BENGAL: शुभेंदु सरकार की मांग पर एक्शन, बंगाल में 20 जून तक डटे रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियों की मौजूदगी 20 जून तक जारी रखने का निर्णय लिया है.



जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव के बाद संवेदनशील इलाकों में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने की मांग की थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस अनुरोध पर विचार करते हुए अवधि आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी.



राज्य में जिन केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रहेगी, उनमें सबसे ज्यादा 200 कंपनियां सीआरपीएफ की होंगी. इसके अलावा बीएसएफ की 150 कंपनियां तैनात रहेंगी. वहीं सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की 50-50 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी.



केंद्र की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस फैसले की जानकारी भेज दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि इन बलों का मुख्य काम संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मदद करना और किसी भी तरह की हिंसा या अशांति को रोकना है.



राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी. इसी वजह से केंद्रीय बलों की मौजूदगी को जारी रखने का फैसला अहम माना जा रहा है. राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल मिलकर हालात पर नजर रखेंगे.



गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि केंद्रीय बलों के रहने, खाने और जरूरी संसाधनों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि सुरक्षा ड्यूटी में किसी तरह की परेशानी न हो.



गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद भी राज्य में शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखी जाएगी, जिसकी वजह से लोग भय मुक्त होकर वोट देने घरों से बाहर भारी संख्या में निकले थे.