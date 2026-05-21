हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़PoliticsWEST BENGAL: शुभेंदु सरकार की मांग पर एक्शन, बंगाल में 20 जून तक डटे रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल

WEST BENGAL: शुभेंदु सरकार की मांग पर एक्शन, बंगाल में 20 जून तक डटे रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र ने पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की तैनाती बढ़ाई. राज्य सरकार ने चुनाव बाद हालात को देखते हुए बलों को और समय तक रखने की मांग की थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 21 May 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

West Bengal News: पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियों की मौजूदगी 20 जून तक जारी रखने का निर्णय लिया है.

जानकारी के मुताबिक, पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव के बाद संवेदनशील इलाकों में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने की मांग की थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस अनुरोध पर विचार करते हुए अवधि आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी.

राज्य में जिन केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रहेगी, उनमें सबसे ज्यादा 200 कंपनियां सीआरपीएफ की होंगी. इसके अलावा बीएसएफ की 150 कंपनियां तैनात रहेंगी. वहीं सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की 50-50 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगी.

केंद्र की ओर से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को इस फैसले की जानकारी भेज दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि इन बलों का मुख्य काम संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की मदद करना और किसी भी तरह की हिंसा या अशांति को रोकना है.

राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत महसूस की जा रही थी. इसी वजह से केंद्रीय बलों की मौजूदगी को जारी रखने का फैसला अहम माना जा रहा है. राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल मिलकर हालात पर नजर रखेंगे.

गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह भी कहा है कि केंद्रीय बलों के रहने, खाने और जरूरी संसाधनों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि सुरक्षा ड्यूटी में किसी तरह की परेशानी न हो.

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद भी राज्य में शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखी जाएगी, जिसकी वजह से लोग भय मुक्त होकर वोट देने घरों से बाहर भारी संख्या में निकले थे.

 
Published at : 21 May 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Home Ministry WEST BENGAL AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Politics
WEST BENGAL: शुभेंदु सरकार की मांग पर एक्शन, बंगाल में 20 जून तक डटे रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल
शुभेंदु सरकार की मांग पर एक्शन, बंगाल में 20 जून तक डटे रहेंगे केंद्रीय सुरक्षा बल
Politics
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
Politics
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक के रूप में शपथ ली
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक के रूप में शपथ ली
Politics
Kerala Politics: वंदे मातरम् विवाद पर घिरी यूडीएफ सरकार, सीएम सतीशन बोले- पहले से नहीं थी जानकारी
वंदे मातरम् विवाद पर घिरी यूडीएफ सरकार, सीएम सतीशन बोले- पहले से नहीं थी जानकारी
Advertisement

वीडियोज

“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Petrol-Diesel छोड़ो! ये हैं 2025-26 की सबसे Affordable EV और CNG Cars | #evindia #autolive
EV Revolution in India! पेट्रोल छोड़ अब Electric Cars की तरफ भाग रहे लोग | #evrevolution #autolive
Best EVs to shift from a petrol car: Windsor, Harrier EV, XEV 9s etc | #evindia #windsor #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Cockroach Janata Party को यूपी चुनाव 2027 के लिए मिला पहला प्रत्याशी! इस मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
Cockroach Janata Party को UP के लिए मिला प्रत्याशी! मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
बिजनेस
Explained: सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल, भारत में कितनी बढ़ जाएंगी कीमतें?
सैमसंग मोबाइल-लैपटॉप होंगे महंगे! कंपनी में इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल से भारत में कितना असर
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget