पाकिस्तानी संसद में शामिल हुआ गधा, यूसुफ रजा बोले- 'जानवर भी कानूनों पर राय देने आए', कुत्ता-बिल्ली भी सदन में हिस्सा ले चुके

Pakistan Parliament: भारत को मिटाने वाले पाकिस्तान के संसद की सुरक्षा इतनी सख्त है कि एक गधे ने तोड़ दी. अब पाकिस्तानी संसद में गधे भी हिस्सा लेने पहुंचने लगे. कुत्ता और बिल्ली पहले ही शामिल हो चुके.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 05 Dec 2025 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

5 दिसंबर को पाकिस्तान की संसद में एक मजेदार लेकिन सुरक्षा की कमजोरी उजागर करने वाली घटना घटी. उच्च सदन यानी सीनेट में सत्र चल रहा था कि अचानक एक गधा संसद भवन में घुस आया. सांसदों ने देखते ही हंसी का ठहाका लगा दिया और सुरक्षाकर्मी उसे बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़े. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर जमकर मीम्स बना रहे हैं.

जब संसद में निरीक्षण करने पहुंच गया गधा
पाकिस्तान सीनेट के लाइव सत्र के दौरान गधा सीधे कक्ष में दाखिल हुआ, तो पहले सांसद घबरा गए. गधा इधर से उधर भागने लगा. लेकिन थोड़ी देर में ही सदन में ठहाके लगने लगे. सदन में मौजूद सांसदों और चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने इस स्थिति को ह्यूमर में लेते हुए संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

यूसुफ रजा गिलानी ने मजे लेते हुए कहा, 'जानवर भी चाहते हैं कि हमारे कानूनों पर उनकी राय सुनी जाए.' इस पर सदन में मौजूद सांसद हंस पड़े और कुछ देर तक हल्की-फुल्की टिप्पणियां चलती रहीं.

पाकिस्तानी संसद सुरक्षा की बड़ी चूक
जांच में पता चला कि गधा शायद पास के अस्तबल या असुरक्षित गलियारे से घुसा था. सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वह दोबारा अंदर आ गया और गलती से कुछ सांसदों से टकरा भी गया.
संसद में इस तरह किसी जानवर का घुसना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. संसद की इतनी सख्त पहरेदारी होने के बावजूद एक गधे को नहीं रोक पाए. यानी एक गधा संसद की सुरक्षा तोड़कर मजे से अंदर घूमता रहा.

कुत्ता और बिल्ली भी संसद में हिस्सा ले चुके
इस तरह की चूक पहली बार नहीं है. 2023 में एक आवारा कुत्ता भी संसद में घुस गया था. इससे पाकिस्तान की संसदीय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे.

अप्रैल 2023 में एक जंगली सिवेट कैट (मूस) संसद के एक ऑफिस में टूटे कांच से घुस गई. वह छत से गिरकर स्टाफ को डराने लगी. इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ. वीडियो में CDA स्टाफ उसे पकड़ने के लिए दौड़ते नजर आए. उन्होंने कपड़े फेंककर उसे कवर किया और पकड़ लिया.

Published at : 05 Dec 2025 11:26 PM (IST)
