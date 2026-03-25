'LPG सप्लाई होगी बंद अगर...' मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सरकार ने नया आदेश जारी किया है. यह आदेश एलपीजी सप्लाई से जुड़ा हुआ है. सरकार ने नए आदेश के तहत यह अनिवार्य कर दिया है कि अगर उपभोक्ता उन जगहों पर LPG की जगह PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) का इस्तेमाल शुरू नहीं करते, जहां इसकी कनेक्टिविटी उपलब्ध है, तो उनके घरों में कुकिंग गैस (LPG) की सप्लाई बंद कर दी जाएगी. इस आदेश का मकसद गैस नेटवर्क का विस्तार तेजी से करना और किसी एक ही ईंधन पर निर्भरता कम करना है.

पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने पर जोर

इसके अलावा पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ किया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है. कई इलाकों में लाइन देखी गई तो ऐसे पैनिक न करें. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. अफवाहों पर ध्यान न दें. सालाना 26 करोड़ टन रिफाइन करने की क्षमता है. पीएनजी को बढ़ावा देने पर भारत सरकार का जोर है. पीएनजी कनेक्शन को जल्द देने को लेकर सरकार कई कदम उठाएगी. पिछले 25 दिनों में ढाई लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं.