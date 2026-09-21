टैक्स में छूट का मामला कैसे समलैंगिक पार्टनर्स के अधिकार तक जा पहुंचा, जानें कैसे

कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला चल रहा है जो अब देश की संसद में गूंजने वाला है। इस केस में एक समलैंगिक जोड़े ने मांग की है कि देश के टैक्स कानून के तहत उन्हें सामान्य शादीशुदा जोड़े वाली टैक्स छूट दी जाएं क्योंकि ये संविधान में दिए गए समानता के अधिकार से जुड़े है। अब इस मामले में यह जोड़ा जिस तरह की मान्यता असल में चाहता है, उसको निर्धारित करने का काम कोर्ट ने संसद पर छोड़ दिया है। जानें क्या है ये गंभीर मामला-

पूरा मामला क्या है?

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक ये मामला बेंगलुरु का है जहां एक समलैंगिक लिव-इन पार्टनर ने परिवार की विरासत में मिले एक सोने के ब्रेसलेट को अपने साथी को रिश्ते की सालगिरह पर गिफ्ट में दिया और इस पर टैक्स लगा। इस उनको इस पर टैक्स देना पड़ा और इसके खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट ध्रुव-जैनसन-सांघवी ने अदालत में दलील दी कि भले ही वो समलैंगिक जोड़े हैं लेकिन उनके भी अधिकार हैं. अगर वो सामान्य जोड़े होते तो उन्हें ये हक सामान्य अधिकार के तौर पर मिलते। ये मामला कानून के अंतर्गत बराबरी के अधिकार का है और इसे केंद्र सरकार तक ले जाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में लंबे समय से लिव-इन में रह रहे पार्टनर केवल टैक्स के मामले में भारत के कानून के हिसाब से समानता का अधिकार चाहते हैं। वे शादी को कानूनी मान्यता नहीं, बल्कि सिर्फ टैक्स के मामले में बराबरी का बर्ताव चाहते हैं।

कानून के उल्लंघन का है ये मामला- केंद्र सरकार

केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामथ ने इस मामले में पक्ष रखा. केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट में कहा है कि 'जीवनसाथी' (पति या पत्नी) को मिलने वाली छूट समलैंगिक पार्टनर को तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक उनके रिश्ते को कानूनी रूप से वैध शादी के तौर पर मान्यता न मिल जाए। अरविंद कामथ ने कहा कि देश के टैक्स कानून के तहत शादी को मान्यता मिले बिना समलैंगिक पार्टनर 'जीवनसाथी' नहीं माने जा सकते। इस पिटीशन का असल मकसद समलैंगिक वैवाहिक रिश्ते को मान्यता दिलाना है जिसे टैक्स से जुड़े किसी प्रावधान की कानूनी व्याख्या के जरिए नहीं लिया जा सकता है।

ये पूरी तरह से संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का उल्लघंन है। याचिकाकर्ताओं ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 56(2)(x) के पांचवें प्रावधान में जीवनसाथी (spouse) शब्द की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, क्योंकि इसमें समलैंगिक पार्टनर शामिल नहीं हैं। इस तरह ये मामला जहां देश के टैक्स कानून से जुड़ा है वहीं ये कहीं-ना-कहीं समलैंगिकों के अधिकारों से भी संबंधित है।

लंबे समय से साथ है ये जोड़ा

ये जोड़ा 2019 से एक साथ रह रहा है और जिस ब्रेसलेट के ऊपर इस जोड़े को टैक्स देने के लिए कहा गया उसकी कीमत 1,15,500 रुपये है। जहां इनकम टैक्स कानून के तहत सामान्य शादीशुदा जोड़े को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता वहीं इस मामले में इस जोड़े को टैक्स चुकाने के लिए कहा गया क्योंकि वो समलैंगिक हैं।

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