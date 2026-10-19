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हिंदी न्यूज़न्यूज़खबर गरम हैं'स्पिरिट', 'नागजिला' से 'लव एंड वॉर' तक, 2027 में रिलीज होंगी बॉलीवुड की ये टली हुई फिल्में

'स्पिरिट', 'नागजिला' से 'लव एंड वॉर' तक, 2027 में रिलीज होंगी बॉलीवुड की ये टली हुई फिल्में

बॉलीवुड की मच अवेटेड 'स्पिरिट', 'नागजिला' और 'लव एंड वॉर' तक कई फिल्में इस साल रिलीज होने वाली था. हालांकि अब ये 2027 में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती नजर आएंगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Oct 2026 04:27 PM (IST)
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बॉलीवुड में हर साल कई बड़ी फिल्मों का ऐलान होता है, लेकिन कुछ फिल्म तय समय पर सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाती. कभी शूटिंग अधूरी रह जाती है, तो कभी दूसरी फिल्मों से टक्कर टालने के लिए रिलीज डेट बदलनी पड़ती है. इस साल भी कई फिल्मों की रिलीज डेट टाली गई.

'स्पिरिट', 'नागजिला' और 'लव एंड वॉर' जैसी चर्चित फिल्मों का इंतजार भी लंबा हो गया है. अब ये फिल्में 2027 में रिलीज होने वाली हैं.

'लव एंड वॉर' 
फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड पीरियड फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज का इंतजार लंबे समय से हो रहा है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल स्टारर ये फिल्म पहले मार्च 2026 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन शूटिंग के कुछ हिस्से अधूरे रहने के कारण इसकी रिलीज टाल दी गई. अब फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

स्पिरिट', 'नागजिला' से 'लव एंड वॉर' तक, 2027 में रिलीज होंगी बॉलीवुड की ये टली हुई फिल्में

कार्तिक आर्यन की  3 फिल्मों की रिलीज टली
एक्टर कार्तिक आर्यन के लिए ये साल खास रहा, क्योंकि उन्होंने अपना पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता. हालांकि, इस साल उनकी कोई फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं हुई. उनकी दो फिल्में 'नागजिला' और श्रीलीला के साथ बनने वाली अनटाइटल्ड म्यूजिकल फिल्म पहले इसी साल रिलीज होने वाली थीं, लेकिन अब इन्हें 2027 तक टाल दिया गया है. वहीं, शिमित अमीन की फिल्म 'कैप्टन इंडिया' भी करीब दो साल से अटकी हुई थी और अब अगले साल सिनेमाघरों में आएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक, 'नागजिला' 12 फरवरी 2027 को रिलीज होगी. अनुराग बसु के निर्देशन में बन रही कार्तिक और स्रीलीला की म्यूजिकल फिल्म के लिए 30 अप्रैल 2027 की तारीख तय की गई है, जबकि 'कैप्टन इंडिया' 13 अगस्त 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

'खोसला का घोसला 2' 
2006 में आई कल्ट कॉमेडी फिल्म 'खोसला का घोसला' का सीक्वल पहले 28 अगस्त 2026 को रिलीज होने वाला था. इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक', 'ईठा' और 'द वावान' से टक्कर होने वाली थी. हालांकि, अब अनुपम खेर, बोमन ईरानी और रणवीर शौरी समेत फिल्म की ज्यादातर स्टारकास्ट की वापसी वाले इस सीक्वल की रिलीज अब 5 मार्च 2027 तय की गई है. इस दिन फिल्म की टक्कर सलमान खान और वामशी पेडिपल्ली की ईद रिलीज से हो सकती है.

स्पिरिट', 'नागजिला' से 'लव एंड वॉर' तक, 2027 में रिलीज होंगी बॉलीवुड की ये टली हुई फिल्में

'साइड हीरोज'
अपरशक्ति खुराना, वरुण शर्मा और अभिषेक बनर्जी स्टारर कॉमेडी फिल्म 'साइड हीरोज' की घोषणा 2025 में हुई थी. फिल्म को फ्रेंडशिप डे 2026 के मौके पर रिलीज करने की योजना थी. हालांकि, कुछ कारणों से इसकी रिलीज टाल दी गई. अब फिल्म के 2027 में फ्रेंडशिप डे वाले वीकेंड पर सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है.

'स्पिरिट' 
प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' और सलमान खान की फिल्म के बीच ईद 2027 पर बॉक्स ऑफिस क्लैश की चर्चा थी. 'स्पिरिट' के मेकर्स ने पहले साफ किया था कि वे टक्कर से बचने के लिए फिल्म की रिलीज डेट नहीं बदलेंगे. हालांकि, अब उन्होंने फिल्म को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी ये फिल्म अब 29 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी. दिवाली के मौके पर आने वाली 'स्पिरिट' की टक्कर नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 2' से होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 19 Oct 2026 04:27 PM (IST)
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