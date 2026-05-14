केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के दस दिन बाद कांग्रेस गुरुवार को केरल के नए मुख्यमंत्री की घोषणा करने जा रही है. बुधवार रात को कांग्रेस हाईकमान ने आखिरकार संकेत दिया कि दक्षिणी राज्य के अगले मुख्यमंत्री का इंतजार खत्म होने वाला है.

इसके महत्वपूर्ण संकेत तब मिले जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से बाहर निकले और घोषणा की कि कांग्रेस विधायक दल द्वारा अधिकृत चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं और केरल के नए मुख्यमंत्री की घोषणा गुरुवार को की जाएगी.

बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के अनुभवी रणनीतिकार एके एंटनी के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ क्योंकि नेतृत्व ने तीन प्रमुख दावेदारों वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल के दावों का मूल्यांकन किया.

जब दिल्ली विचार-विमर्श कर रही थी, केरल में तनाव गहराता जा रहा था. बुधवार को राज्य में सबसे अधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्थान अलुवा स्थित सतीशन का आवास था, जहां सैकड़ों समर्थक सुबह से ही जमा हो गए और दिन भर बाहर डेरा डाले रहे. कार्यकर्ताओं व वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में चल रही सियासी हलचल पर बारीकी से नजर रखी.

टेलीविजन क्रू, नारे लगाते कार्यकर्ता और लगातार चल रही अटकलों ने इस इलाके को एक हाईवोल्टेज राजनीतिक केंद्र में बदल दिया.

तिरुअनंतपुरम में चेन्निथला के आवास पर भी समर्थक बेसब्री से अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे. वह इस बात से आश्वस्त थे कि अनुभवी नेता का अनुभव और संगठनात्मक स्वीकार्यता अभी भी उन्हें मजबूती से मुकाबले में बनाए रखे हुए है. फिर भी, शायद दिनभर की सबसे रहस्यमय चुप्पी वेणुगोपाल के आवास के आसपास ही छाई रही.

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कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल के गंभीर दावेदार के रूप में अचानक उदय होने से केरल के राजनीतिक समीकरणों में नाटकीय रूप से बदलाव आया और निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफी देरी हुई. वह राहुल गांधी और खड़गे से जुड़ी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकों से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे.

इसी बीच, देर शाम एक और राजनीतिक घटनाक्रम ने केरल में नई जिज्ञासा जगा दी. वरिष्ठ लोकसभा सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को तिरुवनंतपुरम में एंटनी के आवास पर जाते हुए देखा गया जिससे अंतिम समय में संभावित हस्तक्षेप को लेकर एक बार फिर कानाफूसी शुरू हो गई.

अब, दस दिनों के असाधारण सस्पेंस के बाद, केरल कांग्रेस हाईकमान द्वारा उस व्यक्ति के नाम की घोषणा का इंतजार कर रहा है जो राज्य का 13वां मुख्यमंत्री बनेगा.

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