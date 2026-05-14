कर्नाटक की फ्रीबीज़ संकट से सबक लें, जल्दबाज़ी में 700 शराब दुकानें बंद न करें: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एन. राजन्ना की तमिलनाडु की Joseph Vijay सरकार को चेतावनी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.एन. राजन्ना ने तमिलनाडु सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा:“मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह बेहद कांटों भरा है। कर्नाटक में फ्रीबीज़ देने के बाद सरकार जिन हालातों से गुजर रही है, उसे हमने करीब से देखा है। तमिलनाडु सरकार को भी उससे सबक लेना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए.

कल ही 700 शराब दुकानों को बंद कर दिया गया. इस तरह के फैसले बहुत जल्दबाज़ी में लिए जा रहे हैं. अगर भविष्य में मंदिरों और अन्य जगहों के आसपास भी इस तरह की पाबंदियां लगती रहीं और सरकार लगातार राजस्व के स्रोत बंद करती रही तो आगे खर्चों के लिए पैसा कहां से आएगा? बिना राजस्व के सरकार योजनाओं पर खर्च कैसे करेगी? इसलिए मुझे लगता है कि वे कुछ फैसले जल्दबाज़ी में ले रहे हैं और इससे प्रशासनिक अनुभव की कमी भी दिखाई देती है। मेरी सलाह है कि उन्हें इन मामलों में बेहद सतर्क रहना चाहिए.

ये भी पढें- Tamil Nadu liquor shops closure: सीएम बनते ही विजय ने तमिलनाडु की 717 दुकानों को लगाया ताला, इससे सरकार को कितना होगा घाटा?

तमिलनाडु में नाबालिगों के बीच शराब सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार ने शराब की खरीद और सेवन के लिए 21 वर्ष की कानूनी आयु सीमा की अनिवार्यता को दोहराते हुए बड़ा फैसला किया. सरकार ने राज्य भर में शराब की 717 दुकानों को बंद करने का भी आदेश दिया था और नए निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

और पढ़ें: दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय