हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़हैदराबाद एयरपोर्ट पर 24 घंटे से भूखे फंसे यात्री, इंडिगो की 197 उड़ानें रद्द, पैसेंजर-स्टाफ भिड़े

हैदराबाद एयरपोर्ट पर 24 घंटे से भूखे फंसे यात्री, इंडिगो की 197 उड़ानें रद्द, पैसेंजर-स्टाफ भिड़े

Indigo Flight Cancelled: हैदराबाद एयरपोर्ट पर 3 दिनों में 197 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, तो शमशाबाद एयरपोर्ट पर 155 उड़ानें रद्द हैं. 24 घंटों से यात्री भूखे फंसे हुए हैं. न खाना है और न ही ठिकाना.

By : मोहसिन अली | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 05 Dec 2025 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिलेशन ने यात्रियों का सब्र तोड़ दिया. 2 दिसंबर को शुरू हुए संकट से अब तक 197 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं. 3 दिसंबर को 31 फ्लाइट्स, 4 दिसंबर को 68 फ्लाइट्स और 5 दिसंबर को 92 फ्लाइट्स शामिल हैं. तकनीकी खराबी, क्रू की कमी, पायलटों की गैर-मौजूदगी और एयरपोर्ट की भीड़ ने पूरे नेटवर्क को ठप करदिया. DGCA ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन यात्रियों को पूरी जानकारी दी जा रही है और न ही दूसरा ऑप्शन.

24 घंटे से एयरपोर्ट पर भूख-प्यासे फंसे यात्री
कई राज्यों और देशों से आए हजारों यात्री 24 घंटे से ज्यादा समय से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. मुंबई से हैदराबाद लौट रही 70 साल के बुजुर्ग दंपति को 14 घंटे गेट पर बिठाए रखा, न तो उन्हें खाना मिला और न ही ठहरने की जगह. एक यात्री ने बताया, 'हमारे सामान चेक-इन हो चुके थे, लेकिन उड़ानें रद्द होने की वजह से हम यहीं फंसे रहे. अब 16 घंटे से सामान का इंतजार कर रहे हैं.'

पुणे जाने वाले एक ग्रुप को कैब और ट्रेन से वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ा, जबकि लंदन पहुंचने वाले एक कारोबारी ने शिकायत की कि उन्हें 5 दिसंबर की सुबह घर पहुंचना था, लेकिन 24 घंटे से भूखे-प्यासे एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. कई यात्री अस्पताल से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिलेशन ने उनके प्लान्स बर्बाद हो गए.

भक्तों को मंदिर पहुंचने में देरी, दर्शन नहीं हुए
सबसे ज्यादा परेशानी भक्तों को हो रही है, जो कई शहरों में दर्शन के लिए जा रहे थे. सबरीमाला मंदिर के वार्षिक उत्सव के लिए समय पर पहुंचने वाले 50 से ज्यादा भक्त दक्षिण भारत के कई राज्यों से आए थे. एक भक्त ने कहा, 'मंदिर के दर्शन का समय निकल गया. इंडिगो एयरलाइंस की देरी की वजह से आस्था पर सवाल उठ रहे हैं.' भक्त बीते 12 घंटों से गेट पर धरना दे रहे हैं, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है.

एयरपोर्ट पर यात्री और स्टाफ भिड़े
कई घंटों से इंतजार कर रहे यात्री एयरपोर्ट स्टाफ से भिड़ गए, जिस वजह से सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा. एक वीडियो में यात्री 'खाना दो, होटल दो' के नारे लगा रहे थे. इंडिगो ने बयान जारी कर परिचालनों में खराबी का हवाला दिया, लेकिन कोई तय समय नहीं बताया. RGIA ने X पर ट्वीट कर एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी, लेकिन ग्राउंड स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं है.

शमशाबाद एयरपोर्ट पर 155 फ्लाइट्स कैंसिल
यह हाल सिर्फ हैदराबाद एयरपोर्ट का ही नहीं, बल्कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी यही हाल है. शमशाबाद एयरपोर्ट से पिछले 4 दिनों में 155 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं. एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, अब तक 84 डिपार्चर और 71 अराइवल उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. इंडिगो एयरलाइंस ने सबसे ज्यादा उड़ानें कैंसिल की हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने सहयोग की अपील की है, लेकिन गुस्साए यात्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है.

Published at : 05 Dec 2025 07:41 PM (IST)
Tags :
Airline Hyderabad Airport IndiGo Flight FLIGHT INDIGO Shamshabad Airport Indigo Flight Cancelled
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
Advertisement

वीडियोज

PM Modi और Putin के इस प्लान से भारत बन जाएगा सर्वशक्तिमान । Putin India Visit
Putin Visit India: पुतिन का भारत दौरे का दूसरा दिन, राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत | ABP News
Putin Visit in India: कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें PM मोदी संग बैठे पुतिन, जमकर हुई वायरल
Indigo Flight Crisis Updates: एयरपोर्ट पर पैड की भिख मांगता रहा पिता...नहीं हुई कोई सुनवाई!
Major Crisis For Indigo: क्या अब खत्म हो जाएगा IndiGo संकट? DGCA ने वापस लिया अपना आदेश |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में ले लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
पुतिन के भारत दौरे से US में खलबली! ट्रंप ने दिल्ली के पक्ष में लिया बड़ा फैसला; बताया कैसे देगा साथ
राजस्थान
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा ने लिए सात फेरे, देखें शादी की पहली तस्वीर
इंडिया
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
शशि थरूर को मिला पुतिन के साथ डिनर का न्योता, जाएंगे या नहीं? कांग्रेस सांसद ने दिया क्लीयर जवाब
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
कल तीसरे वनडे में बनेंगे 400 रन! टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड; देखें विशाखापत्तनम में सबसे बड़ा टीम टोटल
बॉलीवुड
गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस
गीतिका गंजू धर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें कौन हैं रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में दिखीं एक्ट्रेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
शिक्षा
हाईकोर्ट के आदेश के चलते UKPCS मुख्य परीक्षा 2025 स्थगित, नई डेट्स जल्द होंगी जारी, जानें पूरी जानकारी
हाईकोर्ट के आदेश के चलते UKPCS मुख्य परीक्षा 2025 स्थगित, नई डेट्स जल्द होंगी जारी, जानें पूरी जानकारी
यूटिलिटी
Rupay कार्ड रूस में और रूस का कार्ड इंडिया में चलेगा, कितना लगेगा चार्ज और कैसे करेगा काम?
Rupay कार्ड रूस में और रूस का कार्ड इंडिया में चलेगा, कितना लगेगा चार्ज और कैसे करेगा काम?
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget