तेलंगाना के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार चौथे दिन इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स कैंसिलेशन ने यात्रियों का सब्र तोड़ दिया. 2 दिसंबर को शुरू हुए संकट से अब तक 197 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं. 3 दिसंबर को 31 फ्लाइट्स, 4 दिसंबर को 68 फ्लाइट्स और 5 दिसंबर को 92 फ्लाइट्स शामिल हैं. तकनीकी खराबी, क्रू की कमी, पायलटों की गैर-मौजूदगी और एयरपोर्ट की भीड़ ने पूरे नेटवर्क को ठप करदिया. DGCA ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन यात्रियों को पूरी जानकारी दी जा रही है और न ही दूसरा ऑप्शन.

24 घंटे से एयरपोर्ट पर भूख-प्यासे फंसे यात्री

कई राज्यों और देशों से आए हजारों यात्री 24 घंटे से ज्यादा समय से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. मुंबई से हैदराबाद लौट रही 70 साल के बुजुर्ग दंपति को 14 घंटे गेट पर बिठाए रखा, न तो उन्हें खाना मिला और न ही ठहरने की जगह. एक यात्री ने बताया, 'हमारे सामान चेक-इन हो चुके थे, लेकिन उड़ानें रद्द होने की वजह से हम यहीं फंसे रहे. अब 16 घंटे से सामान का इंतजार कर रहे हैं.'

पुणे जाने वाले एक ग्रुप को कैब और ट्रेन से वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ा, जबकि लंदन पहुंचने वाले एक कारोबारी ने शिकायत की कि उन्हें 5 दिसंबर की सुबह घर पहुंचना था, लेकिन 24 घंटे से भूखे-प्यासे एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. कई यात्री अस्पताल से सीधे एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिलेशन ने उनके प्लान्स बर्बाद हो गए.

भक्तों को मंदिर पहुंचने में देरी, दर्शन नहीं हुए

सबसे ज्यादा परेशानी भक्तों को हो रही है, जो कई शहरों में दर्शन के लिए जा रहे थे. सबरीमाला मंदिर के वार्षिक उत्सव के लिए समय पर पहुंचने वाले 50 से ज्यादा भक्त दक्षिण भारत के कई राज्यों से आए थे. एक भक्त ने कहा, 'मंदिर के दर्शन का समय निकल गया. इंडिगो एयरलाइंस की देरी की वजह से आस्था पर सवाल उठ रहे हैं.' भक्त बीते 12 घंटों से गेट पर धरना दे रहे हैं, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है.

एयरपोर्ट पर यात्री और स्टाफ भिड़े

कई घंटों से इंतजार कर रहे यात्री एयरपोर्ट स्टाफ से भिड़ गए, जिस वजह से सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा. एक वीडियो में यात्री 'खाना दो, होटल दो' के नारे लगा रहे थे. इंडिगो ने बयान जारी कर परिचालनों में खराबी का हवाला दिया, लेकिन कोई तय समय नहीं बताया. RGIA ने X पर ट्वीट कर एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी, लेकिन ग्राउंड स्टाफ के पास कोई जवाब नहीं है.

शमशाबाद एयरपोर्ट पर 155 फ्लाइट्स कैंसिल

यह हाल सिर्फ हैदराबाद एयरपोर्ट का ही नहीं, बल्कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी यही हाल है. शमशाबाद एयरपोर्ट से पिछले 4 दिनों में 155 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं. एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, अब तक 84 डिपार्चर और 71 अराइवल उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. इंडिगो एयरलाइंस ने सबसे ज्यादा उड़ानें कैंसिल की हैं. एयरपोर्ट प्रशासन ने सहयोग की अपील की है, लेकिन गुस्साए यात्रियों को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है.