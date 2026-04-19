होर्मुज से निकला एक और भारतीय जहाज, कच्चा तेल लेकर आ रहा 'देश गरिमा'

Iran US War: भारतीय झंडा लगा कच्चा तेल का टैंकर 'देश गरिमा' 18 अप्रैल 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजर गया है. इस जहाज पर 31 भारतीय नाविक सवार हैं. इसके 22 अप्रैल 2026 तक पहुंचने की उम्मीद है. इधर, 24 घंटे पहले दो भारतीय जहाजों पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर गुजरते समय गोलीबारी की सूचना थी. वह फारस की खाड़ी में वापस लौट आए थे. हालांकि जहाज पर चालक दल के किसी भी सदस्य को चोट लगने की खबर नहीं मिली है.

जहाजों पर हुई गोलीबारी को लेकर भारत ने जताया विरोध

इधर हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय तेल टैंकरों पर हुए हमले को लेकर भारत ने ईरान को सख्त संदेश दिया. अधिकारियों ने बताया था कि शनिवार को जग अर्नव और सनमार हेराल्ड नाम के दो भारतीय क्रूड ऑयल जहाजों पर ईरानी नौसेना की तरफ से फायरिंग की गई थी. इस दौरान एक जहाज के केबिन का शीशा टूट गया था.

दो जहाजों की कार्रवाई के बाद भारत ने ईरान के राजदूत के सामने जताया कड़ा विरोध

इधर, भारत ने ईरान को इस घटना को लेकर साफ कर दिया कि इस तरह की कार्रवाई के परिणाम होंगे. वहीं, ईरान और आईआरजीसी के बीच घटना को लेकर मतभेद भी देखने को मिले हैं. आईआरजीसी हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों पर टोल टैक्स देने की योजना बना रहा है, तो वहीं भारत ने ऐसे किसी भी तरह के टोल को देने से इनकार कर दिया है. भारत ने इस घटना के बाद कड़ा विरोध दर्ज कराया है. नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को तलब कर भारत ने अपनी नाराजगी जताई. इस कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया. इधर, भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आईआरजीसी की इस कार्रवाई को गंभीरता से लिया जा रहा है. भारत इस रास्ते में स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन के पक्ष में खड़ा है.

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