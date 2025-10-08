गायक जुबीन गर्ग की पिछले महीने सिंगापुर में मौत के मामले में उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को बुधवार (8 अक्टूबर 2025) को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है. इससे पहले, ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा और उनके बैंड के दो सदस्यों शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया गया था.

अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के विशेष पुलिस महानिदेशक मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने पीटीआई को बताया, ‘‘हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है. अब हम आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं कर रहे हैं.’’ सिंगापुर में गायक की मौत के मामले में पकड़े गए पुलिस अधिकारी से पिछले कुछ दिनों में कई बार पूछताछ की गई है.

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और गायक के चचेरे भाई संदीपन गर्ग सिंगापुर में जुबिन के कथित तौर पर डूबने की घटना के दौरान उनके साथ मौजूद थे. एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमारी टीम उसे अदालत में ले गई है. हम पुलिस रिमांड की मांग करेंगे.’’ इस केस में पहले गिरफ्तार किए गए चार अन्य लोग अब पुलिस हिरासत में हैं. जुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी. वह श्यामकानु महंत और उनकी कंपनी की तरफ से आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश में गए थे.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की प्रतिक्रिया

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग (IT) इस मामले की वित्तीय जांच के लिए बुधवार को गुवाहाटी में छापेमारी कर सकती हैं. सूत्रों के अनुसार, ED और IT विभाग ने NEIF से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की मनी ट्रेल जांच शुरू कर दी है.

जुबीन गर्ग की पत्नी ने लौटाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

जुबीन गर्ग की पत्नी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अगर कोई दोषी है, तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए. मुझे जांच टीम पर भरोसा है, वे सच सामने लाएंगे. उन्होंने कहा कि परिवार को उम्मीद है कि CID, SIT और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर सच्चाई उजागर करेंगी और न्याय दिलाएंगी.

