हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाZubeen Garg Death: एक महीने बाद भी नहीं सुलझी मौत की गुत्थी, पत्नी ने दिया बड़ा बयान

Zubeen Garg Death: एक महीने बाद भी नहीं सुलझी मौत की गुत्थी, पत्नी ने दिया बड़ा बयान

सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के एक महीने बाद उनके परिवार के सदस्यों और बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस मौके पर उनकी पत्नी ने कहा कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 19 Oct 2025 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

असम के जाने-माने गायक और गीतकार जुबिन गर्ग की मृत्यु के एक महीना बीतने पर रविवार (19 अक्टूबर, 2025) को उनके परिवार के सदस्यों और बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. गायक की मौत के एक महीने बाद भी उनकी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है. जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी.

जुबिन की पत्नी गरिमा ने कहा कि परिवार और राज्य के लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके अंतिम क्षणों में क्या हुआ था. उन्होंने कानूनी व्यवस्था पर विश्वास जताया. गुवाहाटी के बाहरी इलाके सोनापुर में जुबिन के अंतिम संस्कार स्थल पर रविवार सुबह से ही सैकड़ों लोग अपने प्रिय गायक-संगीतकार को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं.

जुबिन मौत मामले में 7 लोग गिरफ्तार

जुबिन के प्रशंसक और दोस्त भी शहर के काहिलीपारा इलाके में स्थित उनके आवास और चिड़ियाघर मार्ग वाले इलाके में स्थित उनके स्टूडियो में पहुंचे. राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) ​​का 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) जुबिन की मौत के मामले की जांच कर रहा है. इस मामले में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

सिंगापुर पुलिस भी जांच कर रही है और असम के SIT अधिकारी अपनी जांच के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देश जाने वाले हैं. जुबिन की मौत हुए एक महीना होने पर परिवार ने उनके स्टूडियो में वैदिक अनुष्ठान आयोजित किया, जिसमें उनके पिता, पत्नी, बहन और अन्य लोग शामिल हुए.

जुबिन के स्टूडियो में हुआ वैदिक अनुष्ठान

गरिमा ने स्टूडियो के बाहर पत्रकारों से कहा, ‘यह स्टूडियो उन्हें बहुत प्रिय था. चूंकि शुरुआती अनुष्ठान हमारे निवास और जोरहाट में किए गए थे, इसलिए जुबिन की मौत के एक महीना पूरा होने पर हमने वैदिक अनुष्ठान यहां करने का फैसला किया.’

जुबिन की मौत की पुलिस जांच को लेकर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा, ‘हमें जांच पर भरोसा है. अगर अपनी कानून व्यवस्था पर नहीं तो हम किस पर भरोसा करें? जुबिन एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे और हम स्पष्ट जांच चाहते हैं. हम सब शांति से इंतजार कर रहे हैं कि क्या हुआ था. असम के लोग यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि उनके अंतिम क्षणों में क्या हुआ था.’

सिंगर जियोकोंडा वेस्चेली भी श्रद्धांजलि में हुईं शामिल

इतालवी ओपेरा गायिका जियोकोंडा वेस्चेली भी जुबिन को श्रद्धांजलि देने गुवाहाटी पहुंचीं. जुबिन ने अपनी एक फिल्म के लिए वेस्चेली के साथ काम किया था. यह फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है. गरिमा के साथ मौजूद वेस्चेली ने कहा, ‘जुबिन दा कहते थे कि गरिमा उनकी शेरनी हैं, जो अच्छे और बुरे समय में उनके साथ खड़ी रहीं, वह सही थे.’ प्रशंसकों ने जुबिन को श्रद्धांजलि देने के लिए ‘जोई जुबिन’ और ‘जुबिन के लिए न्याय’ जैसे नारे लगाए.

ये भी पढ़ें:- PAK में सुरक्षित नहीं हिंदू, लापता मूक-बधिर नाबालिग लड़की ने कबूला इस्लाम, 7 बच्चों के बाप संग हुआ निकाह

Published at : 19 Oct 2025 05:40 PM (IST)
Tags :
Assam CID  Zubeen Garg Zubeen Garg Death
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 149 / litre 23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 111 / litre 23
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
शिक्षा
IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म
IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म
यूटिलिटी
दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा
दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget