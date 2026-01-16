असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने जुबिन गर्ग की मौत से संबंधित मामले की सिंगापुर की अदालत में हो रही सुनवाई पर गुरुवार (15 जनवरी, 2026) को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. वहीं गायक-संगीतकार की पत्नी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश पोस्ट किया.

एक फेसबुक पोस्ट में, गरिमा सैकिया गर्ग ने अपने पति की मौत की जांच में परिवार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया और भारत सरकार से सिंगापुर में चल रही कार्यवाही की 'निगरानी' करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक राजनयिक कदम उठाने का आग्रह किया कि हर प्रासंगिक तथ्य उसके (अदालत) सामने रखा जाए.

जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गयी थी, जहां वह उत्तर-पूर्व भारत महोत्सव में भाग लेने गए थे. सिंगापुर की एक अदालत में हो रही सुनवाई के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने इस बारे में अखबार में वही पढ़ा है, जैसा आप सबने पढ़ा है. मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि असम के लोग मेरे शब्दों का अलग-अलग तरीके से विश्लेषण करेंगे.'

उन्होंने कहा, 'राजनीतिज्ञों को अदालत से जुड़े मामलों में नहीं पड़ना चाहिए. हमें इससे दूर रहना चाहिए.' हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी है और वहां की अदालत में सुनवाई हुई है. उन्होंने कहा, 'यह उनकी प्रक्रिया के अनुसार है. हमारी प्रक्रिया अलग है.'

जुबिन की पत्नी ने 'पारदर्शिता, गरिमा और सच्चाई की भावना से' राज्य के लोगों, सरकार और उन सभी लोगों के लिए फेसबुक पर एक संदेश पोस्ट किया, जो गर्ग से प्यार करते हैं.' जुबिन की पत्नी गरिमा ने कहा कि गर्ग की मौत के बाद जब नौका के वीडियो सोशल मीडिया और टेलीविजन पर सामने आए, तो 'परिवार को पता चला कि मौत सामान्य नहीं थी और दृश्यों से कई संदेह उत्पन्न हुए. इसके बाद हमने तुरंत औपचारिक कानूनी कार्रवाई के लिए एक प्राथमिकी दर्ज कराई.'

उन्होंने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने भी जांच शुरू की और समय-समय पर परिवार से संपर्क किया. पुलिस को पूरा सहयोग, जानकारी और बयान उपलब्ध कराए गए. गरिमा ने कहा कि सिंगापुर के अधिकारियों ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की थी और वहां स्थित भारतीय उच्चायोग सभी कानूनी और चिकित्सीय प्रक्रियाओं, के समन्वय में सक्रिय रूप से शामिल था. उन्होंने कानून पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि परिवार दोनों देशों के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.

