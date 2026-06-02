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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSrinagar-Leh Highway: 9 जून को रचेगा इतिहास ज़ोजिला टनल! 3 घंटे का सफर घटकर 15 मिनट, सालभर जुड़ा रहेगा लद्दाख, जानें पूरी बात

Srinagar-Leh Highway: 9 जून को रचेगा इतिहास ज़ोजिला टनल! 3 घंटे का सफर घटकर 15 मिनट, सालभर जुड़ा रहेगा लद्दाख, जानें पूरी बात

ज़ोजिला टनल का 9 जून को ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू होने जा रहा है. 13.15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच सालभर अच्छी कनेक्टिविटी मुहैया करेगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 07:09 PM (IST)
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लद्दाख और देश के बाकी हिस्सों के लोगों का लद्दाख तक हर मौसम में चलने वाली सड़क का दशकों लंबा इंतज़ार आखिरकार जल्द ही पूरा होने वाला है. टनल की बोरिंग पूरी हो चुकी है और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ज़ोजिला टनल का आखिरी ब्रेकथ्रू 9 जून को होने की संभावना है. यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक के तौर पर 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' (अंतिम छोर तक संपर्क) को आगे बढ़ाने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. इस ऐतिहासिक मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के भी मौजूद रहने की उम्मीद है.

रणनीतिक रूप से बेहद अहम ज़ोजिला टनल 9 जून को अपना आखिरी ब्रेकथ्रू हासिल करने के लिए तैयार है. यह कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. प्रोजेक्ट अधिकारियों ने बताया कि 13.15 किलोमीटर लंबी यह टनल, जो श्रीनगर-लेह नेशनल हाईवे पर ज़ोजिला दर्रे से होकर गुज़रती है, 9 जून को अपने आखिरी ब्लास्ट की गवाह बनेगी. यह ब्लास्ट टनल की मुख्य ट्यूब के दोनों सिरों को आपस में जोड़ देगा. यह टनल जम्मू-कश्मीर के गांदरबल ज़िले में स्थित बालटाल को लद्दाख के द्रास ज़िले में स्थित मिनिमार्ग से जोड़ेगी.

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अधिकारियों ने ज़ोजिला टनल के बारे में क्या कहा?

अधिकारियों ने बताया कि ज़ोजिला टनल के कश्मीर और लद्दाख, दोनों तरफ से काम कर रहे इंजीनियर और मज़दूर 9 जून को ज़मीन के नीचे एक-दूसरे से मिलेंगे. निर्माण एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि टनल की मुख्य ट्यूब का "ब्रेकथ्रू" जून के दूसरे सप्ताह में निर्धारित है.

ब्रेकथ्रू समारोह में शामिल होंगे कई लोग

ज़ोजिला टनल प्रोजेक्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह ब्रेकथ्रू एक ऐतिहासिक घटना है. इसके बाद, टनल की लाइनिंग, वेंटिलेशन और अन्य फिनिशिंग के कामों में तेज़ी लाई जाएगी. यह टनल लद्दाख तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित करेगी. इसके बनने से ज़ोजिला दर्रे से होकर गुज़रने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पहले हर साल कई महीनों तक बर्फ़बारी और हिमस्खलन के खतरे के कारण बंद रहता था. केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ-साथ NHAI, NHIDCL और प्रोजेक्ट को पूरा करने वाली एजेंसी 'मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' के वरिष्ठ अधिकारी भी इस ब्रेकथ्रू समारोह में शामिल होने की संभावना है.

कब शुरू हुआ था ज़ोजिला टनल का काम?

सोनमर्ग के पास स्थित Z-Morh टनल पहले से ही चालू है. ऐसे में, ज़ोजिला टनल का ब्रेकथ्रू लद्दाख तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित करने वाली कनेक्टिविटी की आखिरी कड़ी को भी पूरा कर देगा. इस टनल प्रोजेक्ट पर काम 2020 में शुरू हुआ था और इसके 2027 के अंत तक पूरा होने की संभावना है. 2027 के अंत में ही ज़ोजिला टनल को आम यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. यह 11,578 फीट की ऊंचाई पर भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी दो-तरफ़ा सुरंग होने का रिकॉर्ड बनाएगी. इससे ज़ोजिला के रास्ते यात्रा का समय 3 घंटे से ज़्यादा से घटकर सिर्फ़ 15 मिनट रह जाएगा. यह सुरंग रक्षा साजो-सामान के लिए भी रणनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी है और लद्दाख और गांदरबल में पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी.

सोनमर्ग और द्रास के स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

सोनमर्ग और द्रास के स्थानीय लोगों ने इस प्रगति का स्वागत किया है; उनका कहना है कि साल भर कनेक्टिविटी रहने से सर्दियों में होने वाला अलगाव खत्म हो जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि इस सुरंग के 2028 तक पूरी तरह से चालू हो जाने की उम्मीद है. एक बार पूरा हो जाने पर, यह सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी, जिससे यात्रा का समय काफ़ी कम हो जाएगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. 13.15 किलोमीटर लंबी ज़ोजिला सुरंग, जिसे मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से 6808.69 करोड़ रुपये की मंज़ूर लागत पर बनाया जा रहा है, के फरवरी 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी प्रोजेक्ट की शुरुआत

इस प्रोजेक्ट में आधुनिक इंजीनियरिंग की खूबियां शामिल हैं, जैसे कि हर 750 मीटर के अंतराल पर 'ले-बाय' (गाड़ी रोकने की जगह) और तीन वेंटिलेशन शाफ़्ट, ताकि काम में कुशलता और सुरक्षा बनी रहे. खुदाई के लिए पश्चिमी और पूर्वी, दोनों तरफ़ से 'न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड' (NATM) का इस्तेमाल किया गया. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में की थी, लेकिन इसका ठेका MEIL को 2020 में दिया गया. हालांकि, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण इसे शुरुआत में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ा और आखिरकार 2021 में इस पर काम शुरू हो पाया.

कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम 

यह प्रोजेक्ट लद्दाख और देश के बाकी हिस्सों के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि यह सुरंग परिवहन, आर्थिक गतिविधियों और पहुंच को काफ़ी बेहतर बनाएगी. हालांकि इस प्रोजेक्ट का श्रेय पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे के तेज़ी से विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को दिया जा रहा है, लेकिन ज़ोजिला सुरंग सीमावर्ती और ऊंची-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने पर केंद्र सरकार के ज़ोर को भी दिखाती है.

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Published at : 02 Jun 2026 07:09 PM (IST)
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