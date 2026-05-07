'तमिलनाडु में दोबारा कराने चाहिए चुनाव', Zoho के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने कर दी बड़ी डिमांड

Zoho के को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने गुरुवार को तमिलनाडु में फिर से चुनाव कराने की मांग की है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मौजूदा हालात में जो भी सरकार बनेगी, उसके स्थिर रहने की संभावना कम है. उनका कहना है कि अलग-अलग दलों के दबाव और खींचतान के कारण सरकार कमजोर हो सकती है और तमिलनाडु इससे बेहतर स्थिति का हकदार है.

श्रीधर वेम्बू ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर दोबारा चुनाव कराना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार नो कैश फॉर वोट यानी वोट के बदले पैसे देने की प्रथा पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए. उनके मुताबिक, अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुए तो असली जनादेश सामने आएगा.

The numbers don't seem to add up. Whatever government is cobbled together is likely to be unstable with various pulls and pressures. Tamil Nadu deserves better.



President's rule with fresh elections may be the best course, this time with a very strict "no cash for votes"… — Sridhar Vembu (@svembu) May 7, 2026

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श्रीधर वेम्बू का दावा

श्रीधर वेम्बू ने दावा किया कि अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम यानी TVK को भारी बहुमत मिल सकता है. वेम्बू ने कहा कि अगर DMK और AIADMK विजय को रोकना चाहते हैं तो उन्हें साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए. वहीं उन्होंने BJP को तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ने की सलाह दी और कहा कि भले ही पार्टी को सीटें न मिलें, लेकिन यह उसके लिए नई शुरुआत हो सकती है. बता दें कि अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK ने अप्रैल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया. पार्टी ने 234 में से 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जगह बनाई, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों से 10 सीट पीछे रह गई.

विजय समर्थन में जुटे

सरकार बनाने के लिए विजय लगातार दूसरी पार्टियों से समर्थन जुटाने में लगे हैं. उन्होंने कांग्रेस से संपर्क किया है, जिसके पास 5 सीटें हैं. इसके अलावा VCK, CPI और CPM जैसी पार्टियों से भी बात चल रही है, जिनके पास 2-2 सीटें हैं. खबर यह भी है कि TVK नेताओं ने AIADMK प्रमुख एडप्पादी के पलानीस्वामी से चेन्नई स्थित उनके घर पर मुलाकात की है. AIADMK ने यह चुनाव BJP के साथ मिलकर लड़ा था. इसके अलावा TVK ने BJP की सहयोगी पार्टी PMK से भी संपर्क किया है, जिसके पास 4 सीटें हैं.

राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा

विजय ने बुधवार को तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया. हालांकि सूत्रों के मुताबिक, राज्यपाल अभी विजय के समर्थन के आंकड़ों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. इसलिए सरकार बनाने के निमंत्रण और शपथ ग्रहण को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. सूत्रों का कहना है कि TVK को जरूरी समर्थन जुटाने में अभी एक-दो दिन और लग सकते हैं.

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