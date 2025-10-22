एक्सप्लोरर
'छोटे कपड़ों की वजह से...', महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक ने उगला जहर, यौन उत्पीड़न को लेकर दिया विवादित बयान
Zakir Naik: जाकिर नाइक का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से शेयर किया गया है, जिसमें वह महिलाओं को लेकर विवादित बयान देता नजर आ रहा है.
विवादों में रहने वाले इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक कई बार महिलाओं को लेकर जहर उगल चुके हैं. अब फिर से उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर उनके कपड़ों को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे हैं. जाकिर नाइक ने कहा कि अगर महिलाएं कुरान की ड्रेस कोड का पालन नहीं करती हैं और उनके साथ अपराध होता है तो, वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं.
अपडेट जारी है...
