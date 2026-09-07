लंदन में नौकरी दिलाने के नाम पर की ठगी, एयरपोर्ट पर यूट्यूबर 'नंदूज वर्ल्ड' गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुलिस अन्य साथियों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रही।

तेलंगाना पुलिस ने सोमवार (7 सितंबर, 2026) को लंदन में नौकरी दिलाने के नाम पर की जा रही ठगी के मामले पर बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में पुलिस ने सोमवार (7 सितंबर) की शाम लोकप्रिय यूट्यूबर 'नंदूज वर्ल्ड' को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (शमशाबाद एयरपोर्ट) से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया था और उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें पकड़ लिया गया.

दरअसल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल वीडियो बनाने वाली इस कंटेंट क्रिएटर को पुलिस ने तब हिरासत में लिया, जब वह एक फ्लाइट में सवार होने की कोशिश कर रही थीं. पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की कि उन पर लंदन में नौकरी और स्पॉन्सरशिप दिलाने के बहाने कई लोगों से पैसे लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप है. यह गिरफ्तारी उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के बाद हुई है. इन शिकायतों में आरोप लगाया गया कि उन्होंने विदेश में मौके दिलाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया.

पीड़ितों ने पुलिस से की शिकायत

पुलिस के मुताबिक, आरोपी एक धोखाधड़ी वाली स्कीम चला रही थीं, जिसमें वह लोगों को यूनाइटेड किंगडम (UK) में अच्छी नौकरी और स्पॉन्सरशिप डील का लालच देती थीं. कई लोगों ने सामने आकर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें मोटी रकम दी थी, लेकिन न तो उन्हें वादा की गई नौकरी मिली और न ही पैसे वापस मिले. पीड़ित, जिनमें ज्यादातर युवा प्रोफेशनल और छात्र शामिल हैं, हाल के हफ्तों में पुलिस के पास पहुंचे थे, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच तेज कर दी. पुलिस को शक था कि वह देश से भागने की कोशिश कर सकती हैं, इसलिए पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.

मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही पुलिस

यह गिरफ्तारी इस मामले में एक अहम मोड़ है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या धोखाधड़ी की इन गतिविधियों में उनके कोई साथी भी शामिल थे. साइबरबाद पुलिस ने जांच जारी रहने के दौरान अन्य पीड़ितों से भी सामने आने और शिकायत दर्ज कराने की अपील की है.

पुलिस ने लोगों से की अपील

'नंदूज वर्ल्ड' के खिलाफ यह मामला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जुड़ा अपनी तरह का पहला मामला नहीं है. अधिकारियों ने लोगों को विदेश में नौकरी और स्पॉन्सरशिप के ऑनलाइन वादों के मामले में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है. पुलिस अब धोखाधड़ी की पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए आरोपी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच कर रही है. जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी सामने आने की उम्मीद है.

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