एक्सप्लोरर
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में Youth for Viksit Bharat सम्मेलन, 6000 युवाओं की भागेदारी
Youth For Viksit Bharat: नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए ‘यूथ फॉर विकसित भारत’ सम्मेलन का आयोजन किया गया.
भारत सरकार की ओर से शनिवार (6 जून, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए ‘यूथ फॉर विकसित भारत’ सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में देश के कोने-कोने से आए करीब 6,000 युवाओं ने भाग लिया, जो कई अलग-अलग बैकग्राउंड्स का प्रतिनिधित्व करेंगे. इनमें छात्र, युवा पेशेवर, युवा महिलाएं, उद्यमी, कंटेंट क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, उभरते हुए नेता और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले युवा शामिल हुए.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में Youth for Viksit Bharat सम्मेलन, 6000 युवाओं की भागेदारी
इंडिया
लुधियाना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, ट्रेन का डिब्बा हुआ क्षतिग्रस्त, दिल्ली से वैष्णो देवी जा रही थी ट्रेन
इंडिया
'गॉडजिला' एल नीनो आ रहा है... 2026 का मौसम कितना भयानक हो सकता है और भारत पर इसका क्या असर?
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेयरनेस... कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर से रखीं ये 5 डिमांड
Advertisement
इंडिया
7 Photos
सुबह-सुबह बागान पहुंचे PM मोदी... महिलाओं के साथ तोड़ने लगे चाय की पत्तियां, देखें शानदार तस्वीरें
Advertisement