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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में Youth for Viksit Bharat सम्मेलन, 6000 युवाओं की भागेदारी

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में Youth for Viksit Bharat सम्मेलन, 6000 युवाओं की भागेदारी

Youth For Viksit Bharat: नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए ‘यूथ फॉर विकसित भारत’ सम्मेलन का आयोजन किया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 06 Jun 2026 03:27 PM (IST)
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भारत सरकार की ओर से शनिवार (6 जून, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में जोर देने के लिए ‘यूथ फॉर विकसित भारत’ सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में देश के कोने-कोने से आए करीब 6,000 युवाओं ने भाग लिया, जो कई अलग-अलग बैकग्राउंड्स का प्रतिनिधित्व करेंगे. इनमें छात्र, युवा पेशेवर, युवा महिलाएं, उद्यमी, कंटेंट क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, उभरते हुए नेता और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले युवा शामिल हुए.

Published at : 06 Jun 2026 03:10 PM (IST)
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