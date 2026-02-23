हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'तुम गोबर खाते हो, हम बीफ खाते हैं', 'द केरल स्टोरी' फिल्म पर केरल के मंत्री का विवादित बयान

'तुम गोबर खाते हो, हम बीफ खाते हैं', 'द केरल स्टोरी' फिल्म पर केरल के मंत्री का विवादित बयान

केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने सवाल उठाते हुए कहा था कि फिल्म समाज में फूट और नफरत फैलाने के मकसद से बनाई गई है. जहरीली चीजों को ऐसे समय कैसे दिखाया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 23 Feb 2026 10:03 PM (IST)
Preferred Sources

एक बार फिर 'द केरल स्टोरी' फिल्म चर्चा में है. इस बार अपने सीक्वल को लेकर यह फिल्म काफी सुर्खियां बटोर रही है. इसमें एक हिंदू लड़की को बीफ खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इसपर केरल के एक मंत्री ने विवादित बयान दिया है. इसमें कहा गया है कि जब तुम गाय का गोबर खाते हो तो हम केरल वाले बीफ, मटन और चिकन खाएंगे. 

फिल्म समाज में फूट-नफरत फैलाने के लिए बनाई

फिल्म को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने आलोचना की थी. इसमें फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद हुई आलोचना में अपनी आवाज को जोड़ दिया था. सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा था कि फिल्म समाज में फूट और नफरत फैलाने के मकसद से बनाई गई है. जहरीली चीजों को ऐसे समय कैसे दिखाया जा सकता है. इससे पहले एक फिल्म को उसके बीफ टाइटल के चलते फिल्म फेस्टिवल में दिखाने की इजाजत नहीं दी गई थी. 

विजयन ने कहा कि हमें मिलकर केरल के धार्मिक सद्भाव को बनाए रखना होगा. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम आगे हैं. कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल है. आतंकवाद का केंद्र दिखाने की कोशिशों को नकारना चाहिए. 

इसके अलावा उन्होंने केरल के लोगों से अपील की, कि यह हम सबकी जिम्मेदारी है. झूठे प्रोपेगैंडा से केरल की सेक्युलर नींव को कमजोर न किया जाए. सेक्युलरिज्म और भाईचारे की वैल्यूज को बनाए रखते हुए इसे खारिज किया जाए.

सोशल मीडिया पर हो रही फिल्म को लेकर आलोचना 

इधर, फिल्म के सीन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आलोचना देखने को मिल रही है. इसमें कहा गया है कि वे असलियत से पूरी तरह दूर हैं. कई औरतों ने बीफ और पराठा खाते हुए अपने वीडियो पोस्ट किए हैं. कहा है कि फिल्म का मतलब देश के किसी और हिस्से की औरत से है. 

इस मामले पर एक्टर प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में पोर्क, बीफ और मछली की डिशेज की तस्वीरें शेयर की. इसपर लिखा असली केरल स्टोरी यह है कि कैसे पोर्क, बीफ और मछली वेजिटेरियन के साथ रहते हैं. वे सभी मिल जुलकर रहते हैं. प्लीज जस्ट #Justasking  का मजा लें. सभी को हैप्पी संडे. 

इसपर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने प्रोपेगैंडा करार दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे कौन बीफ खिलाता है? ऐसे कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता. इसके अलावा वामपंथी संगठनों ने DYFI और SFI ने बीफ फेस्टिवल आयोजित किए हैं. इसमें बीफ और पराठा परोसा जाता है. 

वामपंथी नेता बोले- फिल्म को सेप्टिक टैंक में डाल देना चाहिए

इस पूरे मामले पर सीपीएम एमपी जॉन ब्रिटास  ने आरोप लगाया कि फिल्म चुनावों से पहले वोटरों को बांटने और केरल को बदनाम करने की एक राजनीतिक कोशिश का हिस्सा है. यह एक प्रोपेगैंडा फिल्म है. इसे थिएटर में देखने की बजाय सेप्टिक टैंक में डाल देना चाहिए. 

कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरा

वहीं, कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि फिल्म का मकसद केरल के लोगों को बीफ खाने के लिए मजबूर करने के बारे में झूठी कहानियां गढ़कर केरल का अपमान करना और सांप्रदायिक रूप से बांटना है. बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ऐसे कैंपेन को बढ़ावा दे रही है. 

बीजेपी ने किया पलटवार

इधर, बीजेपी ने विपक्षी नेताओं के आरोपों पर पलटवार किया है. राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री विजयन पर दोहरे मापदंड अपनाने और बोलने की आजादी का चुनिंदा मतलब निकालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर कोई लव जिहाद के बारे में फिल्म बनाता है, तो यह बोलने की आजादी और आर्टिकल 19 कहां है? मुझे नहीं पता कि इस मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहूं?

Published at : 23 Feb 2026 10:03 PM (IST)
Tags :
Kerala BJP CPI CONGRESS The Kerala Story 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तुम गोबर खाते हो, हम बीफ खाते हैं', 'द केरल स्टोरी' फिल्म पर केरल के मंत्री का विवादित बयान
'तुम गोबर खाते हो, हम बीफ खाते हैं', 'द केरल स्टोरी' फिल्म पर केरल के मंत्री का विवादित बयान
इंडिया
जानिए क्या है 'PRAHAAR'? गृह मंत्रालय ने जारी की भारत की पहली आतंकवाद विरोधी पॉलिसी
जानिए क्या है 'PRAHAAR'? गृह मंत्रालय ने जारी की भारत की पहली आतंकवाद विरोधी पॉलिसी
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट बदलेगा 40 साल पुरानी पर्यावरण याचिकाओं का नाम, कहा- 'दशकों पहले दे चुके हैं फैसला, नए आवेदन के चलते होता है भ्रम'
SC बदलेगा 40 साल पुरानी पर्यावरण याचिकाओं का नाम, कहा- 'नए आवेदन के चलते होता है भ्रम'
इंडिया
तेजस फाइटर जेट की उड़ानों पर रोक, भारतीय वायुसेना का एक्शन, कब-कब हादसे का शिकार बना लड़ाकू विमान?
तेजस फाइटर जेट की उड़ानों पर रोक, भारतीय वायुसेना का एक्शन, कब-कब हादसे का शिकार बना लड़ाकू विमान?
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Clean Max Enviro Energy IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
Rashmika Mandanna - Vijay Deverakonda’s Wedding Update: कब, कहां और कौन होगा शामिल?
The Long Walk Review: 50 लोगों की खतरनाक दौड़, जहां रुकना मतलब मौत
FY27 में FMCG का Focus Shift – Price नहीं, Volume से होगी Growth | Paisa Live
Kennedy Review: Sunny Leone & Rahul Bhat Shine in Anurag Kashyap's Gritty Crime Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
बिहार
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए...'
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए खुला खिताब मिला'
इंडिया
बस कंडक्टर का बेटा, रामभद्राचार्य के शिष्य... कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा?
कौन हैं महंत आशुतोष ब्रह्मचारी, जिन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज कराया केस
साउथ सिनेमा
उदयपुर में शुरू हुआ जश्न का माहौल, शादी से पहले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने रखी खास डिनर पार्टी
उदयपुर में शुरू हुआ जश्न का माहौल, शादी से पहले रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने रखी खास डिनर पार्टी
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
"ईंट का जवाब पत्थर से" दुल्हन ने फेंक कर मारी दूल्हे को वरमाला, फिर दूल्हे ने ऐसे लिया बदला
शिक्षा
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
शाहरुख, सलमान या आमिर... तीन खानों में सबसे पढ़ा-लिखा कौन, किसने कहां से की है पढ़ाई?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget