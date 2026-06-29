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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायोगी सरकार का एक तीर और निशाने पर 9 टारगेट! गोमती रिवर पर 104 करोड़ खर्च की इनसाइड स्टोरी

योगी सरकार का एक तीर और निशाने पर 9 टारगेट! गोमती रिवर पर 104 करोड़ खर्च की इनसाइड स्टोरी

बीजेपी का लक्ष्य उन सीटों को साधने का है, जहां उसने लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाई थी, वरना क्या जरूरत थी कि जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद बने थे, वहां करोड़ों की सौगात दे.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 29 Jun 2026 08:37 PM (IST)
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राजनीतिक हलकों में कहा जाता है, कि बीजेपी अपना मास्टर प्लान कभी भी एक साथ किसी भी राज्य में चुनाव से पहले जारी नहीं करती है. अगर कोई सौगात भी देना है, तो उसके पीछे एक बड़ी लंबी राजनीतिक रणनीति होती है. यूपी में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. सवाल है, क्या 2027 में तीसरी बार योगी सरकार सत्ता दोहरा पाएगी, और अगर पाएगी, तो क्या नदी किनारे बसे इन कुछ इलाके के लोगों को साधने की कोशिश कर रही है?  

हालांकि, चुनावी बिगुल तो नहीं बजा, लेकिन सुगबुगाहट सरकार के फैसलों में दिखने लगी है. बीजेपी का भी लक्ष्य उन सीटों को साधने का है, जहां उसने लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाई थी, वरना क्या जरूरत थी कि जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद बने थे, उस इलाके को 10.4 मिलियन प्रोजेक्ट की सौगात दे.  

यूपी की योगी आदित्यनाथ नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार 10.4 मिलियन की लागत के गोमती नदी के उद्गम स्थल का डेवलपमेंट करेगी. यह पीलीभीत जिले में गोमती नदी के पवित्र उद्गम स्थल के आसपास टूरिस्ट स्पॉट बनाना है. यह पर्यटन विभाग की पहल है. गोमती नदी उत्तर प्रदेश में 960 किमी तक बहती है. यह आस्था और संस्कृतिक विरासत को बचाए रखती है. योगी के मंत्री जयवीर सिंह ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि गोमती नदी के पवित्र उद्गम स्थल के विकास से पर्यटन में एक नया अध्याय खुलेगा. 

गोमती नदी गंगा में मिलने से पहले शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर से होकर गुजरती है. इन इलाकों की लखीमपुर खीरी, सीतापुर, मोहनलालगंज, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर मिलाकर 6 सीटें बीजेपी के पास नहीं है. यानी 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी के पास हैं. 

बीजेपी नहीं तो किन पार्टियों के पास यह सीट है ? 
लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट सपा के पास है. यहां से उत्कर्ष वर्मा मधुर सांसद हैं. सीतापुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है. यहां राकेश राठौर सांसद हैं. मोहनलाल गंज लोकसभा सीट सपा के पास है. यहां से सांसद आरके चौधरी हैं. सुल्तानपुर लोकसभा सीट सपा के पास है, यहां से सांसद रामभुआल निषाद हैं. जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाह हैं. यह सीट भी सपा के पास है. वहीं, गाजीपुर सीट से अफजाल अंसारी सांसद हैं. यह सीट भी सपा के पास है. 

यह भी पढ़ें : West Bengal UCC Bill: बंगाल विधानसभा में आज 4 बड़े विधेयक लाएगी सुवेंदु सरकार, UCC पर भी होगा बड़ा फैसला?

योगी सरकार का प्लान 'वर्ल्ड क्लास टूरिज्म और आध्यात्मिक स्थल' बनाना

हालांकि, राजनीति से इतर योगी सरकार लगातार प्रदेश में धार्मिक और कल्चरल स्पॉट बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. इसके लिए बकायदा कदम भी उठाए गए हैं. इनमें अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य और विंध्य धाम जैसे धार्मिक तीर्थ स्थल हैं. अब सरकार जीवनदायनी गोमती नदी के आसपास टूरिस्ट स्पॉट बनाएगी. इसके लिए बकायदा कालीनगर तहसील में गोमती नदी उद्गम स्थल के लिए 10.4 मिलियन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. पहली रकम 7.8 मिलियन की रकम जारी हो चुकी है. यह राज्य का बड़ा आकर्षण के केंद्र के तौर पर उभरकर आएगा. 

यूपी के टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर जयवीर सिंह ने कहा है कि इंसानी सभ्यता हमेशा से नदी के किनारे फली फूली है. गोमती नदी, यूपी की लाइफलाइन है. राज्य की कल्चरल और स्पिरिचुअल विरासत की निशानी है. 

उन्होंने कहा कि पीलीभीत जिले के माधोटांडा गांव के पास गोमत ताल (फूलहर झील) से निकलती है. यह उत्तरी यूपी के बड़े हिस्से को सींचती है. लाखों लोगों की रोजी-रोटी का जरिया भी है.

इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में मॉर्डन इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है. करीबन 4.869 मिलियन की लागत से मल्टीपर्पस हॉल बनाया जाएगा. 1.344 मिलियन में मॉर्डन टॉयलेट ब्लॉक और 945 हजार का एक विजिटर शेड भी तैयार किया जाएगा. इसके अलावा इंटरलॉकिंग रास्ते, लैंडस्केप गार्डन, ब्यूटीफिकेशन का काम, सोलर पावर की सुविधाएं और अन्य विजिटर सुविधाएं डेवलप की जाएंगी. इसका काम यूपीएसटीडीसी को सौंपा गया है. 
   
क्या है गोमती नदी का धार्मिक महत्व? 
हिंदू मान्यताओं की मानें तो भगवान श्री राम ने लंका पर जीत के बाद गोमती नदी में पवित्र डुबकी लगाई थी. नैमिषारण्य भी गोमती के किनारे बसा एक शहर है. इस जगह को 33 करोड़ देवी देवताओं की पवित्र तपस्या स्थली माना जाता रहा है. 

यह भी पढ़ें- एनकाउंटर केस: भरत तिवारी के मामले में अब नया विवाद शुरू, प्रशासन ने कहा- 'जिस भूमि पर…'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 29 Jun 2026 08:31 PM (IST)
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